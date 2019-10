Column Hein Bloemink (oktober 2019)

Column:

Door: Redactie

Winkels

In deze 320 woorden wil ik u overhalen om te stoppen met online-kopen. Als u online koopt laat u de winkels in uw dorp of stad links liggen. En het zijn nu juist winkels die cruciaal zijn voor de leefbaarheid. Was het winkelhart voor u nu niet juist één van de redenen om in Haren (of daar vlakbij) te gaan wonen? Vindt u het geen fijn idee, dat u daar altijd een terrasje kunt pakken in de zomer? U moet zich realiseren dat winkels zullen verdwijnen als u online blijft kopen en dat de horeca vanzelf opdroogt als er geen winkelend publiek meer door de straten loopt. Wie online koopt, koopt een aandeel in leegstand en draagt bij aan de wisse dood van zijn dorp. Ik wil het nog wat groffer uitdrukken: online-kopers eten van twee walletjes. Wél een leuk dorpshart wensen en tegelijk de winkelier de digitale dolk in de rug steken. Als straks je dorp is dichtgetimmerd en de laatste horeca is gesloten, zal de harde realiteit tot je doordringen. Een tweede reden om online-kopen te veroordelen is verslaving aan het ‘oneindige aanbod’. Online-kopers willen kiezen uit honderd schoenen, jassen en weet ik veel. Pas dan denkt men het onderste uit de kan te hebben gehaald. Waarom niet een keuze maken uit tien? Dagelijks rijden duizenden bestelwagentjes door het land om pakjes over honderden kilometers heen en weer te vervoeren, want men bestelt er drie om er daarna twee terug te sturen. Wie bedenkt zoiets? In geld kun je misschien online best een paar euro’s besparen. Maar je draagt dan wél bij aan de teloorgang van iets onbetaalbaars: ons dorp! En pas als het in een winkel in de buurt niet te vinden is, kun je altijd nog uitwijken naar www.