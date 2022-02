Column Huub van ’t Hek februari 2022

Column:

Door: Redactie

Stem zo lokaal mogelijk !

Sinds de fusie zijn onze stemmen gemarginaliseerd. In Haren telden onze stemmen voor de volle honderd procent. In Groningen halen onze stemmen de tien procent niet. Wij zijn een quantité négligeable geworden. Een minderheid waar de meerderheid in volle glorie overheen kan wandelen. Terwijl het uitgangspunt was, dat de fusie, electoraal gezien, uitsluitend grote voordelen zou bieden. Althans aan de oude politieke structuur.

Harense stemmen als inzet van de eeuwenlange strijd tussen de Groninger Arbeid en het Harens kapitaal. Dat was de deal in 2013. Groningen heeft gewonnen en mag ons nu meerijgen aan de ketting van het politieke misbruik.

Harense stemmen als inzet van de jarenlange strijd tussen de politieke vernieuwers en de politiek vastgeroeste gevestigde orde. De politieke vernieuwers hebben die strijd weliswaar gewonnen, maar hebben met die stemmen nog geen vuist kunnen maken in de stad.

Wie opgroeit in de stad kan niet in de schoenen staan van wie opgroeit in een dorp op het platteland. Je ziet het aan de bouwplannen op het Haderaplein. Wat wij zien als het dorpshart ziet de stad als een pleintje in de wijk. Het pleintje wordt dus geen ontmoetingsplaats, geen speelplaats en geen ontspanningsplek. Het wordt een supermarkt en een verzameling winkels en woningen. Omdat het dorpshart vernietigd moet worden. Omdat het pleintje op die manier belastinggeld opbrengt, veel belastinggeld.

Mij gaat het om het in stand houden van Haren als echt dorp. Daarom ben ik op zoek naar mensen die een politieke partij niet zien als planning van hun politieke carrière. Ook niet de mensen die lid worden van een politieke partij om hun crisisverslaving op ons te kunnen botvieren. Ik zoek dorpelingen, echte dorpelingen. Omdat corona een stadsvirus is. Omdat het stadsleven coronapassen en QR-codes veroorzaakt. Omdat de stenen van de stad zo ontzettend dood zijn en de natuur van het dorp in elk jaargetijde een ander leven leidt.