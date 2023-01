Column Huub van ’t Hek (januari 2023)

Column:

Door: Redactie

Is de Euroborg

een Spakenburcht geworden?

Huub van ’t Hek

Over de FC Groningen en de Gasunie bestaat een leuke anekdote. Pak weg dertig jaar geleden wilde de FC de Gasunie als shirtsponsor. De Gasunie stond er niet afwijzend tegenover, maar had wel één strenge voorwaarde: het inkomen van een FC Groningen speler mocht niet hoger zijn dan het inkomen van de hoofddirecteur van de Gasunie. Dat leek de FC – delegatie geen probleem, totdat zij het bedrag hoorden. Verdiende een Gasunie – directeur echt zo weinig? Bedremmeld keerde de delegatie van FC Groningen huiswaarts. De vraag is daarna – voor zover wij kunnen nagaan – nooit meer gesteld. Het finale argument van de Gasunie had bij FC Groningen niemand kunnen bedenken: zorg en arbeid gaat boven inkomen en winst.

Waar GVAV de voetbalclub was, is FC Groningen een onderneming geworden. Dus heeft de onderneming FC Groningen in de strijd om de KNVB beker met 3-2 verloren van de voetbalclub Spakenburg. Korter kan het debacle niet worden omschreven. Schoenmaker blijf bij je leest. De VV Spakenburg is bij zijn eigen leest gebleven en weet nog steeds dat maar één ding telt: voetbal.

Bij de FC Groningen telt voetbal ook wel, maar niet meer zo hard als vroeger. Omdat in een op winst gerichte onderneming zo verschrikkelijk veel geld omgaat. Omdat het geld niet meer alleen met voetballen moet worden verdiend. Omdat de winst- en verliesrekening van de penningmeester belangrijker is geworden dan de stand op de ranglijst van de eredivisie.

In het tijdvak 1947 – 1987 hebben wij genoten van de collectieve opbouw en opbloei van ons land, waarin zorg en arbeid op de eerste plaats kwamen. In het tijdvak 1987 – 2027 hebben kapitaal, winst en individualiteit spaken in het wiel gestoken van de eerste naoorlogse omwenteling. De tijdgeest dwingt ons opnieuw om te kiezen tussen de waarden van het collectief en het individu. Anders gezegd: Euroborg of Spakenburcht?