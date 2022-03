Column Huub van ’t Hek – maart 2022

Column:

Door: Redactie

Wie is de werkelijke eigenaar

van de Biotoop en de Hortus ?

Wie is de werkelijke eigenaar van de Hortus Botanicus in Haren? Wie is de werkelijke eigenaar van de Biotoop? Wie is de werkelijke eigenaar van de Chinese Tuin? Kunnen wij leven met de manier waarop de eigendom in kwestie is gedefinieerd? Waarom is de RUG wel eigenaar en zijn de inwoners van Haren dat niet?

De gemeente Haren heeft in het verleden het voortbestaan van Hortus, Biotoop en Botanische Tuinen met vele miljoenen guldens en euro’s ondersteund. Daarmee zijn de bewoners van de gemeente Haren groot aandeelhouder geworden.

De verkoop door de RUG van de Hortus en de Biotoop zal dus moeten worden voorafgegaan door een aandeelhoudersvergadering. In deze vergadering moet een aantal zaken worden geregeld:

a. de condities waaronder het onroerend goed mag worden verkocht;

b. de herbestemming van het onroerend goed in de toekomst;

c. de aan- en verkoopprijzen waartegen een en ander zal geschieden;

d. het toezicht op de naleving van de verschillende overeenkomsten.

Er is een tweede groep met groot recht van spreken in de verkoop en de toekomstige bestemming van de Hortus en de Botanische Tuinen. Het is de groep vrijwilligers die sinds jaar en dag met hun niet aflatende inzet hebben gezorgd voor de continuïteit van Hortus en Tuinen. Ook zij zullen moeten worden gehoord, ook hun stem telt. Omdat hun arbeid niet gestolen mag worden, maar moet worden gewaardeerd tegen een faire prijs.

Er is nog een derde groep met groot recht van spreken. Het is de groep van 180 jonge en ondernemende bewoners van de Biotoop. Omdat hun arbeid en inzet de waarde van grond en gebouwen in stand heeft gehouden en de Gemeente Groningen daar niet om niet mee aan de haal mag gaan.

Laten wij in al die besprekingen tegelijkertijd de dictatuur van de OZB en wat daarmee annex is aan de kaak stellen.