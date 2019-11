Column Huub van ‘t Hek (november)

Column:

Door: Redactie

Uw bankrekening

Huub van ‘t Hek

Uw bankrekening is niet uw eigendom. Uw bank is de juridisch eigenaar van uw bankrekening. Het geld dat op uw bankrekening staat is niet uw eigendom. Uw bank is de juridisch eigenaar van het geld dat op uw bankrekening staat. Uw arbeid is niet uw eigendom als u in loondienst bent. Uw werkgever is de juridisch eigenaar van uw arbeid als u in loondienst bent.

In de jaren ’60 van de vorige eeuw moest het loonzakje worden vervangen door de bankrekening. Daarmee werd de bankrekening de metafoor van een groot en ingrijpend maatschappelijk veranderingsproces. Omdat er zoveel meer veranderde dan alleen de bankrekening.

Met de introductie van de bankrekening voor iedereen had tegelijkertijd ook de bankwet veranderd en bij de tijd gebracht moeten worden. Het ware logisch geweest als de rekeninghouder tot wettelijk eigenaar van zijn bankrekening zou zijn gemaakt. Dat is niet gebeurd. Daarmee kun je verdedigen dat de verplichting tot de bankrekening kan worden gezien als de grootste legale diefstal in de westerse monetaire geschiedenis. Omdat de banken ineens juridisch eigenaar werden van geld dat verplicht bij hun moest worden gestald.

Anno 2019 is in de Europese Unie de vraag aan de orde of de houder van de rekening moet gaan betalen aan de eigenaar van de rekening voor het kunnen beschikken over de rekening. Niet in de Derde Wereld landen. Daar opereren nieuwe, kleine, westerse banken die zich sterk maken voor de verkoop van minikredieten. Iedereen moet toegang hebben tot het openbare betalingsverkeer. Inclusief de zegen van de Verenigde Naties. Geld lenen kost geld: in die wereld zijn rentepercentages van 14% – 18% heel gewoon.

Lees daarom de studie van Thomas Pikkety, “Kapitaal in de 21e eeuw”. De toekomst van ons allemaal draait om de democratisering van het kapitaal. Dat is: het veranderen van de definitie van de juridische eigendom. Niet alleen in de bankwet, maar in alle andere wetten die daarmee annex zijn.