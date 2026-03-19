Column Ietje Jacobs-Setz, Goede Raad

Door: Redactie

Door Ietje Jacobs-Setz, voorheen fractievoorzitter VVD in de gemeenteraad van Groningen

Campagnetijd

Als ik deze column schrijf zitten we nog voor de gemeenteraadsverkiezingen en als u deze leest dan zijn de verkiezingen al achter de rug. Dan weten we hoe de gemeente heeft gestemd en aan wie u uw stem heeft gegeven. Wat mij heel erg intrigeert is hoe u uw stem heeft bepaald. Heeft u gestemd op een partij waarop u altijd stemt omdat het DNA van de partij bij u past. Het is nu eenmaal uw partij in goede en in slechte tijden. Zo iemand ben ik. Of heeft u gestemd op een partij die iets heeft gezegd over een lokaal standpunt wat u heel belangrijk vindt? Het risico van deze campagnetijd is dat partijen mensen naar de mond praten, alles voor een stem en later kijken we wel weer wat we ermee doen. Bij de stemwijzer zit daar een vrij transparant proces achter, de stemwijzer wordt in opdracht van alle fracties ontwikkelt door een extern bedrijf. De antwoorden die je geeft worden gecheckt met je verkiezingsprogramma en als je al in de raad zit ook nog met je stemgedrag. Ook ontvangen alle partijen talloze vragenlijsten van allerlei wijken, verenigingen en belangorganisaties om aan te geven hoe ze denken over bepaalde zaken die de vereniging , de wijk of de organisatie aangaat. Als campagneleider en -nu nog- fractievoorzitter heb ik talloze vragenlijsten gezien en ingevuld. Deze input van alle partijen wordt teruggegeven met een verkapt stemadvies aan de achterban. Uiteindelijk weet ik op basis van ervaring en gezond verstand drommels goed wat deze vragers willen horen en denk ik stiekem wat is het leven van een populist makkelijk. Sans gêne praten partijen dan mensen naar de mond en vullen ze in wat de achterban wil horen, in de hoop op een paar stemmen extra en na de verkiezingen interesseert de belofte ze niets meer en gaan ze over tot de orde van de dag. Dat is natuurlijk een vorm van kiezersbedrog. Ik vond het dan ook vrij opvallend dat heel veel partijen, in de raadszaal met een bomvolle publieke tribune, allemaal voor het behoud van de Biotoop pleitten. Gemeend of voor uw stem? De toekomst zal het uitwijzen. En natuurlijk weet ik ook dat in de coalitieonderhandelingen keuzes worden gemaakt en er een uitruil van wensen plaatsvindt. Maar ik hoop van harte dat u niet teleurgesteld wordt in een partij die u iets heeft beloofd wat zo fantastisch leek, bijna te mooi om waar te zijn. Want dan is het meestal zo: het was te mooi om waar te zijn.