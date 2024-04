Column ‘Roede Raad’ april 2024

Column:

Door: Redactie

De Harense raadsleden Ietje Jacobs-Setz en Mariska Sloot wisselen elkaar af.

Deze maand: Ietje Jacobs-Setz, fractievoorzitter VVD in de gemeenteraad Groningen

Betaald parkeren

Betaald parkeren een vloek of een zegen? Lang geleden (ver voordat ik raadslid werd) voerde de gemeente Haren betaald parkeren in. De redenen zijn altijd heel divers, we willen geen parkeerplaats vol met werknemers zodat er geen ruimte meer is voor winkelend publiek tot het herwinnen van de openbare ruimte. Eén ding is altijd het geval: de gemeente verdient eraan. Op zich is dat natuurlijk geen schande, het is één van de weinige beïnvloedbare keuzes van de gemeente. Maar het is ook een maatregel die heel veel weerstand oproept. Destijds al in de voormalige gemeente Haren, toch lukte afschaffing nooit, er was nooit een meerderheid voor een bezuinigingsvoorstel van de €200.000 die het destijds opbracht. Alleen als één van de laatste acties van de gemeenteraad van Haren schaften we betaald parkeren af, een actie die gedoemd was te mislukken, we mochten namelijk geen financiële besluiten nemen met effect voor de nieuwe gemeente zonder afstemming. Dus daarom zitten we nu nog steeds met betaald parkeren. Het credo van het huidige gemeentebestuur is het herwinnen van de openbare ruimte. Eigenlijk weet niemand wat dat is, het lijkt op minder auto en meer boom. Maar herwinnen is geen doel, je kunt het namelijk gewoon afkopen, als je betaalt mag je auto gewoon in de openbare ruimte staan. Daarnaast is ‘herwinnen van de openbare ruimte’ nooit gekwantificeerd, niet met een doel vooraf en ook niet met een realisatie achteraf. Blijft dus loze retoriek (waar hoorde ik dat onlangs nog meer). Ben ik dan mordicus tegen betaald parkeren? Nee hoor, als er maar een probleem is wat wordt opgelost. Daarnaast is eenduidigheid ook belangrijk, ik wilde dan ook voor Haren het regime van het Helperplein, eerste 1,5 uur gratis. Daarnaast vind ik dat minimaal 1 bewonersvergunning bij de invoering van betaald parkeren gratis moet zijn, alleen al om het verschil tussen degene met en zonder oprit niet te vergroten. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat je met inwoners in gesprek gaat: wat is het probleem en hoe kunnen we het oplossen. En niet alleen zeggen, u heeft een probleem en we gaan het voor u oplossen. Welke probleem en hoezo wil ik deze oplossing? Dat noemen we participatie, iets waar het huidige gemeentebestuur graag over praat, maar vrij weinig mee doet.