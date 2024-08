Column van de centrummanager (Daphne de Haan) augustus 2024

Column:

Door: Redactie

Uniek?

Wat heeft ons winkeldorp nodig om zo uniek te blijven? Na een heerlijke lange zomervakantie is het altijd weer fijn om thuis te komen in ons fijne dorp Haren. Leuk om te zien dat er ook steeds meer mensen Haren weten te vinden tijdens hun vakantie. De winkels in Haren worden door hen omschreven als uniek, kwalitatief hoogstaand en zeer gastvrij. Dat is toch prachtig om te horen. Beseffen wij ons dat wel als inwoners? We zijn niet zomaar een winkeldorp. In de vakantie heb ik altijd zo’n moment van besef. Zitten wij op de juiste koers? Of: wat moeten we nog bijsturen in het komende half jaar? Er staan weer gezellige events op de planning, zoals de Seniorenmarkt, de Kunst en cultuurmarkt, het Fashionweekend, de Wijnloop, Culinair Haren. We vallen op met deze events want steeds vaker worden wij als organisatie aangesproken om samen te werken om dat wat we de afgelopen jaren hebben neergezet nog sterker te maken. Mis jij nog een uniek event in Haren én zou je je daarvoor in willen zetten? Mail mij dan! Kijken we samen naar de mogelijkheden! info@bedrijvenverenigingharen.nl

Conclusie van mijn besefmoment: we gaan lekker zo verder, want door onze inzet blijft Haren een uniek winkeldorp waar de consument graag komt en ondernemers zich willen vestigen!