Fietsend naar de Hemel (deel 2) februari 2025

Door: Redactie

Freerk de Boer zal waarschijnlijk dit jaar overlijden. Om het einde een slag voor te zijn is hij nu samen met Maria Romp per rolstoelfiets onderweg naar Lourdes. Op weg naar het einde vertelt Freerk iedere maand wat hem overkomt.

Door Freerk de Boer, Haren

Na de stomamontage volgt een rustige tijd totdat er een knobbel op een ehhh lullige plek ontstaat en een verdikking in mijn lies is ook merkbaar. En dus gaan we weer naar het UMCG waar er gekeken wordt en na een afspraak volgt een Pet Scan. Die uitslag is niet goed en dat is wel even een binnenkomertje van omvang. Het blijkt kwaadaardig te zijn en lastig of zelfs niet behandelbaar. De hersenen draaien op volle toeren en niet alleen bij mij. Er wordt gepraat en nog meer gepraat en het bezoek aan de oncoloog laat een vernietigende indruk achter. De opties die besproken zijn zien er als volgt uit, immunologie therapie is een no go vanwege mijn auto immuun ziekte, chemotherapie zou kunnen maar wat brengt het? Een iets langere levensduur tegen minder kwaliteit van leven is de verwachting en daarmee is dit voor mij geen bespreekbaar plan. Bestralen dan: ehhmm nee, alleen als er pijn optreedt is dat een mogelijkheid en ik heb geen last van dat soort ongemak. En voor het hele beeld is een operatie ook geen oplossing. Nou daar zit ik, wij, dan letterlijk stil geslagen voor ons uit starend. Doof van de schok stappen we weer op de fiets richting huis. Met de woorden van de arts dat de geplande meivakantie fietstocht naar Rome beter gisteren had kunnen beginnen. Wat volgt zijn rare dagen en weken. Weken waarin wij overleggen en plannen maken hoe ermee om te gaan. Binnenkort staat de kerst voor de deur en is het de laatste keer om deze dagen te beleven en hetzelfde geldt voor de overgang van het jaar 2024 naar 2025. Mijn optimisme zegt dat het niet het laatste feestelijke gebeuren is en die gedachten geven mij steun. Toch steek ik de kop niet in het zand en komen de voorbereidingen voor het afscheid naar boven drijven. Hoe zie ik dat voor me? Het eerste wat door mijn hoofd schiet is dat het een abstract gebeuren is. Want hoe kun je daar over nadenken, je wilt toch niet denken over dood gaan. Aan de andere kant krijg ik de kans om zaken te regelen zoals ik die voor ogen heb. Ik neem contact op met een uitvaartbegeleider en de dame die langskomt staat open voor mijn ideeën, en met haar eigen ervaring erbij komen we op een plan waar ik en ook Maria zich in kan vinden. Tijdens dit gesprek zijn de emoties duidelijk aanwezig en is het soms ook snotteren. Wat zeker is is dat onze reis vervroegd wordt en dus gaat het plannen van start.

Lees ook: www.onbeperktopdefiets.nl of Facebook.com/onbeperktopdefiets (voor blogs en donaties voor het kunstwerk ‘Fietsend naar de Hemel’. Wie de stichting wil steunen kan geld overmaken op rekeningnummer: NL76RBRB8834626648 t.n.v. Stichting Onbeperkt op de Fiets.