Gastcolumn Dick Nienhuis, muziekkenner in Haren (juni 2024)

Door: Redactie

Uithoeken

“Neem ons mee naar een uithoek van je platenkast was de opmerking van Hein bij aanvang van mijn columns. Een mooi uitgangspunt, maar waar te beginnen? Uithoeken hebben vaak verschillende kanten en ontstaan op verschillende momenten. Dat sommige LP’s in één van die hoeken terecht komen in niet bij voorbaat een gegeven, maar blijkt vaak later, Soms bij toeval, soms bewust. Mijn verzameling begon met singletjes (Pop lp’s waren er nauwelijks en als ze er waren te duur: 18 tot 20 gulden was eind jaren ’50 veel geld). Gelukkig waren er al wel de nodige winkels waar platen verkocht werden, meestal bruin- en witgoedzaken met een hoekje gereserveerd voor wat vinyl. In de loop der jaren veranderde dat. Grammofoonplaten werden een serieuze business. Her en der ontstonden pure muziekwinkels, vaak opgezet door liefhebbers en voor verzamelaars interessant omdat de eigenaren hun eigen keus volgden en zich niet lieten leiden wat de markt graag zou willen. Ik noem hier ook nog even de (tweedehands) muziekkeldertjes, pop-op winkels en landelijke ketens die later overal opdoken. Tegelijk met de muziek begon ook de behoefte om meer te weten te komen over de artiest en zijn muziek d.m.v. tijdschriften als Muziek Express, Tuney Tunes, later Muziekkrant Oor en het Platenblad en gespecialiseerde boeken. Met allerlei opgedane informatie in het hoofd kon ik in de winkels her en der in het land snuffelen, hoesteksten lezen, kijken welke (bekende) musici hun medewerking verleenden of gecomponeerd hadden bij wat onbekende artiesten. Er van uitgaand dat zij zich niet voor iedereen leenden, nam ik regelmatig op goed geluk LP’s mee, soms zeer geslaagd, soms ook niet. Op deze manier kwamen dus naast bekende ook totaal onbekende of vergeten LP’s in de uithoeken terecht. Uit de 4 opvolgende decennia heb ik willekeurig een LP uitgekozen: 1) The Everly Brothers – In the studio (eerste plaatopnamen, inclusief fouten 2) The Jay-Jay’s – The Jay-Jays! (opvolgers van The Jumping Jewels. Mochten die naam contractueel niet gebruiken). 3) The Bunch – Rock on (De fine fleur van de Engelse Folk met rockcovers). 4) Stealin Horses – Stealin Horses (met medewerking van een keur aan gerenommeerde artiesten).