Gastcolumn door Cees Bosman, Haren (september 2025)

Column:

Door: Redactie

Vettax

In deze column ga ik het hebben over mensen die door een ongezonde leefstijl dik worden en niet over mensen die dik zijn door een ziekte.

Ik las onlangs in de NRC dat manege De Bongerd in Glimmen een grens stelt aan het gewicht van een ruiter; maximaal 15% van het lichaamsgewicht van het paard dat tussen de 500 en 600 kg. weegt, dus 75 á 90 kg. voor de ruiter. Overgewicht vormt dus ook een probleem in de ruitersport. Iedereen heeft het weleens meegemaakt; de opluchting en ook de berusting die zich van je meester maakt als je eindelijk op je vliegtuigstoel zit, op weg naar je bestemming. De bagagecontrole, het inchecken, je worsteling door het gangpad en de hoop dat je je handbagage bij je in de buurt kan opbergen. Alles ging goed en is gelukt. Totdat er een enorme dikkerd, de vingers nog glimmend van het vet van de op het laatste moment voor de instap naar binnen gepropte fastfood, zijn veel te grote handbagage tegen jouw spullen plempt en hijgend en zwetend uitgerekend naast jou probeert te gaan zitten. De veel te dikke kont met daaronder een paar wanstaltig dikke benen perst zich al vloekend , steunend en zuchtend in het voor een normaal mens al te krappe stoeltje. De enorme buik hangt op de bovenbenen en duwt tegen de stoel voor hem. Een wanstaltige zitzak heeft onwrikbaar naast je plaatsgenomen. De veel te dikke vingers proberen de veiligheidsriem vast te maken maar het slot is onvindbaar en verstopt onder een blubberige bult. De benen worden in het gangpad gelegd en zullen de hele reis voor overlast en gestruikel zorgen.

Waarom moet een normale passagier lijden onder de terreur van een obesitas? Als ik met mijn normale gewicht en geringe bagage ook maar een kilootje te veel bij mij heb, moet ik bijbetalen. Een kolossale dikkerd reist voor dezelfde prijs, maar kost veel meer kerosine en is extra slecht voor het milieu. Gewoon afstraffen dat overgewicht. Voor een standaard mens, inclusief bagage, een maximum van 80 kilo hanteren. Alles boven de 80 kilo extra heffing per kilo door het invoeren van een vettax voor vliegverkeer.

Dikkerds zijn sowieso sterk milieubelastend. Ze eten meer; wat denk je dat het produceren van meer voedsel voor dikkerds op jaarbasis extra kost? En waar meer gegeten wordt, kost het ook meer verpakkingsmateriaal en transportkosten. Het bereiden van al dat voedsel kost meer energie en het afwassen meer water. Meer poep en broeikasgassen, meer zuiveringskosten, langer douchen vanwege de grotere oppervlakte, meer kleding produceren. Dikkerds zorgen voor hogere gezondheidskosten; denk alleen al aan een operatie die langer duurt vanwege de speklaag, tegen dezelfde kosten als bij een normaal mens. Meer arbeidsverzuim, zwaardere stoelen en ander meubilair, ……enz. enz.

En dan het openbaar vervoer in bus, tram of trein. Wat denk je van het verschil in energie voor het voortbewegen van een trein met 500 normale mensen of 500 dikkerds? Dat is gewoon een goederentrein. Dikkerds zijn samengevat: vele malen slechter voor het milieu dan mensen van normaal gewicht, waarvoor ze anderen laten opdraaien. De vervuiler betaalt? Dan dus ook de dikkerd.

cornelisbosman@hetnet.nl