Gastcolumn door Roeli Mossel, bestuurder NNCZ (Zonnehof)

Column:

Door: Redactie

Buur voor Buur

Het is moeilijk om niet te schrijven over de erg bepalende vraagstukken die we nog steeds ondervinden door de coronapandemie (deze week zijn er alweer 50 medewerkers uitgevallen door corona), desondanks kies ik toch voor een andere insteek in deze column.

Op 16 maart aanstaande vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ik hoop van harte dat veel mensen gaan stemmen. Door decentralisaties van de landelijke overheid naar gemeentelijke overheden wordt gemeentebeleid steeds belangrijker voor groepen of individuele inwoners van een gemeente. Hoe wordt er bijvoorbeeld beleid gemaakt rondom hulpverlening aan jongeren of ouderen? Hoe kijkt men naar faciliteiten als buurt- en dorpshuizen? En zo zijn er nog heel veel onderwerpen te noemen die van grote invloed kunnen zijn op ons dagelijks leven. Mijn advies: verdiep je in de partijen, in hun standpunten, maak je keuze en ga stemmen.

Naast datgene wat een lokale of landelijke overheid kan faciliteren, blijft het noodzakelijk en fijn dat we gezamenlijk de wijze vormgeven hoe we met elkaar willen samenleven en van betekenis willen zijn voor elkaar. De Public Leadership Foundation kent al een aantal jaren het programma ‘MAD’. Dit staat voor making a difference; het verschil maken. In 2019 won de ingezette beweging door de grootste gehaakte deken ter wereld de zgn. “MAD Award”. De grootste gehaakte deken is inmiddels voortgezet in een nog veel bredere beweging “Buurvrouw&Buurvrouw”. Vanuit dit initiatief zijn (zonder geld, organisaties, regels etc.) de meest mooie acties ontstaan. Ik noem er een aantal: buurtkoelkasten, de Buurvrouw&Buurvrouw Bus, kookgroepen voor mensen die niet iedere dag zelf voor een gezonde maaltijd kunnen zorgen, schoolontbijt voor kinderen die geen ontbijt thuis kunnen krijgen.

Ieder mens zou een bijdrage aan fijn samenleven kunnen leveren, stel jezelf maar eens de volgende vragen:

Aan welk bestaand initiatief wil je graag een bijdrage leveren, omdat je dat belangrijk vindt?

Waar ben je op tegen (denk aan armoede, honger, eenzaamheid, vervuiling, verspilling…) en zou je daar graag iets aan willen doen?

Het zou zo mooi kunnen zijn als……. Wat is er nog niet en waar droom je van?

De antwoorden zijn altijd goed, maar leiden uiteindelijk tot DOEN! Als zorgorganisatie zijn we hier ook mee bezig en geloven in het samen optrekken van individuen en (zorg)organisaties. We zien vanuit dit principe op veel plekken al mooie voorbeelden bijvoorbeeld in Vledder, Hollandscheveld, Grijpskerk en Noordbroek.

Binnenkort zullen we onze acties kenbaar maken vanuit het principe Buur voor Buur!