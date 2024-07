Gastcolumn Goede Raad, deze maand Ietje Jacobs-Setz, fractievoorzitter VVD

Column:

Door: Redactie

Stadse fratsen versus dorpse nabijheid of oog voor beiden?

Het klinkt als een tegenstrijdigheid, maar ik heb de stellige overtuiging dat je als onderdeel van de grote stad ook je eigen dorpse karakter kan behouden of zelfs verstevigen.

Daarvoor heb je raadsleden nodig met hart voor de hele gemeente, dus hart voor de dorpen en de stad. Het leuke van het zijn van raadslid is het dealen met deze verschillende belangen. Want vanuit Haren kunnen we wel denken vanuit onze oude gemeente en kijken naar de stad, maar ook daar spelen verschillende belangen, alsof de binnenstad hetzelfde is en dezelfde wensen heeft als een wijk als Paddepoel of Reitdiep.

Als raadslid wil ik de belangen van al onze inwoners, verenigingen en ondernemers zo goed mogelijk behartigen. Dat doe ik door veel met mensen te praten en zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. Lukt dat altijd? Dat kunt u natuurlijk het beste beoordelen, maar eigenlijk weet ik zelf het antwoord wel, natuurlijk is het ondoenlijk om zichtbaar te zijn voor al onze 230.000 inwoners, maar aanspreekbaar ben ik in ieder voor iedereen. Gelukkig weten velen mij en mijn collega’s ook te vinden, dat heeft u kunnen merken omdat we ons hard hebben gemaakt voor onder anderen De Wijnloop, een typisch idee dat dreigde te sneuvelen omdat de stadse norm werd gelegd over een dorpsinitiatief. Omdat we het college daarop scherp hebben gehouden is De Wijnloop behouden voor Haren. Gelukkig maar, een duidelijk voorbeeld van erkenning voor de verschillen in onze gemeente. Ik was dan ook verbaasd dat ik hoorde over de oprichting van een dorpsraad. Wat wordt er nu gemist en in welk gat gaat de dorpsraad springen? Maar daarnaast is en blijft de democratische legitimatie van een dorpsraad altijd onderwerp van discussie. Wie zijn het, hoe zijn ze gekozen en namens wie spreken ze? Als een dorpsraad wordt opgericht die namens ons allen met de gemeente Groningen gaat praten hoe hebben wij dan invloed kunnen uitoefenen op wie deze mensen zijn. Ik heb eigenlijk geen idee. Misschien is dat wel het belangrijkste, als we een dorpsraad hebben, hoe weten we dan wie wat namens ons gaat doen, besluiten en bespreken? Ik heb geen idee. Wat ik elke woensdag in de gemeenteraad doe, kunt u zien op de website van de gemeenteraad, ook kunt u de stukken waarover we besluiten inzien, u kunt inspreken en de bijeenkomsten bijwonen. Best transparant toch? En wilt u de nieuwe volksvertegenwoordiger worden in de volgende raad van Groningen, ik vertel u er graag over, laat het me weten!