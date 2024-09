Gastcolumn ‘Goede Raad’ door Ietje Jacobs-Setz, fractievoorzitter VVD Groningen

Column:

Door: Redactie

Op zoek

Het is u vast niet ontgaan, maar Koen Schuiling gaat stoppen als burgemeester. Daar is een hoop over geschreven, maar ik ben ervan overtuigd dat we hem gaan missen. En waarom? Omdat het een goede burgemeester is. Hij heeft heftige tijden meegemaakt, op zijn eerste werkdag hadden we een spoeddebat over krakers met risico’s voor rellen, daarna Corona, en demonstraties in de gemeente. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol als voorzitter van de Veiligheidsregio rondom Corona, de aardbevingsperikelen en de problematiek in Ter Apel. Daarnaast was hij als burgervader, zeker na Corona, heel veel te zien in de gemeente, bij de Wijnloop, bij de opening van het nieuwe clubhuis van de golfclub in Glimmen en op diverse momenten was hij op stap met de kinderburgemeester. Maar bovenal: het was een fijn mens! Als raadsvoorzitter heeft hij aandacht voor elk individu en hij leidt de vergaderingen met de nodige humor. En nu dus op zoek naar een opvolger! We krijgen eerst een waarnemend burgemeester omdat de zoektocht naar een burgemeester enige tijd kost. Deze zoektocht is een proces waar de CdK de regie heeft, hij wint advies in bij de raad. Het proces van de Kroonbenoemde burgemeester gaat anders, daar heeft de raad een grote stem. De raad stelt een profielschets op waarin we ook de inwoners om input vragen, op basis daarvan wordt de vacature opengesteld. De commissaris ontvangt namens de Koning de brieven en adviseert de vertrouwenscommissie wie benoembaar is. De vertrouwenscommissie is de sollicitatiecommissie en bestaat doorgaans uit alle fractievoorzitters uit de raad. Deze commissie voert de sollicitatiegesprekken met kandidaten en draagt 2 kandidaten voor waarbij een voorkeur wordt uitgesproken voor 1 kandidaat. In een besloten raadsvergadering gaan alle raadsleden stemmen en komt naar buiten welke kandidaat wordt voorgedragen, deze kandidaat wordt doorgaans benoemd namens de Koning. En de verdere details? Natuurlijk heel interessant. Maar van mij hoort u er niets over. Het is informatie die ik 70 jaren niet mag delen en doe ik dat wel, dan maak ik me schuldig aan een delict waar een gevangenisstraf op staat. Wel kan ik u de belangrijkste voorwaarde vertellen: om burgemeester van Groningen te worden moet u gewoon solliciteren!