Gastencolumn door Dick Nienhuis (augustus 2025)

Door: Redactie

Gastcolumn door Dick Nienhuis,

muziekkenner in Haren

Optredens

Vanaf de Paasdagen zijn er voor de liefhebbers her en der in het land (inclusief Groningen) weer één- of meerdaagse festivals. De terreinen variëren van 17.000 (Ziggodome) tot 70.000 plaatsen (Pinkpop). Het nadeel van deze enorme velden is dat je, als je er niet vroeg bij bent en dus achteraan staat, je in de verte heel kleine mannetjes c.q. vrouwtjes ziet, tenzij je genoegen neemt met grote schermen. Maar daar dit allemaal gaat over groot, groter, grootst gaan mijn vrouw en ik meer voor klein, kleiner, kleinst. Het liefst gaan we naar de wat kleinere theaters als Kielzog, Winsinghof, Theater de Warf (in Warfhuizen) of festiviteiten als Noorderzon, Winterwelaart, Achter de voordeur (Noordlaren) en Streektoaldag in Veendam.

Je komt dan soms voor verrassingen te staan, b.v bij een optreden van Jan Henk de Groot op de Streektoaldag met 4 bezoekers, waarvan één alleen op haar telefoon keek en een ander die halverwege opstapte. Nog sterker: bij een achteraf mislukt evenement “Muziek in winkels” in Groningen een optreden van Joost Dijkema met 1 bezoeker, u mag raden wie dat was. Een andere verrassing was een voor genodigden secret optreden van de Amerikaanse band Venice ter promotie van een nieuwe CD in het café van Henk Westbroek in Utrecht (anekdote: de groep dreigde to stoppen omdat er tegen de afspraken en regels in door iemand werd gerookt. Bleek het één van hun eigen techneuten te zijn.) Ook een optreden van de Canadese formatie The Hello Darlings in het Kielzog was erg bijzonder. Zij genoten zodanig van het optreden en het contact met het publiek dat ze niet tot een afronding konden komen. De tweelingbroers Brink zitten als Tangarine in dit wereldje. Ooit klein begonnen tot ze ontdekt werden door het programma “De wereld draait door” en ze grote zalen uitverkochten. Ze zijn weer terug bij de kleinere zalen. Ik heb de indruk dat ze er zich prettig bij voelen. Eén van leukste optredens voor ons was tijdens Noorderzon. Er was toen meer ruimte voor lokale en regionale artiesten. Bij de kleine vijver was een optreden van Erwin de Vries, Harry Niehof en Martin Korthuis met zijn gitarist. Aan het eind van hun eerste sessie zongen ze in de Eagles opstelling Martins hit “Madelief”. Hierna zijn we naar huis gegaan, want volgens ons kon het niet mooier worden.