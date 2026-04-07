Handige tips uit de buurt (door Tuutjefluiter) – 7 april 2026

Clockhuys

Je kunt je nu aanmelden voor korte beeldende kunst voorjaarscursussen zoals: linoleumdruk, papierporselein, sieraden maken van keramiek en urban sketching (buiten tekenen).

Inschrijven kan bij:

https://clockhuys.com/nieuwsagenda/nu-aanmelden-korte-beeldende-voorjaarscursussen/

Voor de agenda: 26 juni 19.30-21.30 uur is in het gebouw een avond met bandjes, die een mix van pop en jazz spelen. Vrije inloop.

Clockhuysplein voor senioren:

De Zaal:10 april 13.30 uur Dans op recept, houdt je fysiek en mentaal fit, eigen bijdrage 3,- euro.

17 april 13.30 uur rondleiding in de Biotoop, aanmelden voor 10 april bij:

info@clockhuysplein.nl of 06 12272526

https://www.clockhuysplein.nl/programma

Poeziewandelingen

Bij geboekt in Haren zijn 12 wandelingen met gedichten over Haren, attractieve routes uitgezet langs enkele markante Harener locaties. Bij elke locatie krijgt u een tekst in proza of poëzie gepresenteerd: een literaire wandeling Voor QR code of te downloaden:

https://www.geboektinharen.com/poëziewandelingharen

Natuur

22 april 20 uur Loughoes Eelde, Kosterijweg. Driedimensionale diaserie : tuinen van Piet Oudolf.

Dutch Wave: kijken met een polariserende bril, dan is het net alsof u zelf door de tuinen loopt.

Entree 5,- euro,leden gratis:

https://haren.groei.nl/activiteiten/lezing-over-de-tuinen-van-piet-oudolf-op-22-april-2026

13 en 14 juni 10-17 uur Open tuinen in Haren en Eelde. Voor de deelnemers + plattegrond:

https://opentuinenestafettegroningen.nl/index.php?page=hareneelde

Hortus

Entreehal april t/m juni tentoonstelling Rariteitenkabinet. Te zien is een verzameling uit het natuumuseum van Klaas Nanninga . Loop de hal binnen voor een kijkje.

https://www.hortusharen.nl/agenda/wunderkammer-en-natuurmuseum/

Een rariteitenkabinet wordt ook Wunderkammer genoemd. Tijdens het debat in de gemeenteraad over de toekomst Hortus-Biotoop is een motie voor een Onderzoek naar een Wunderkammer in het gebied met 37 stemmen voor en 4 tegen aangenomen:

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2026/18-februari/16:30/M-06-Onderzoek-naar-Wunderkammer-bij-Hortus-Biotoop-PvhN/M-06-Onderzoek-naar-Wunderkammer-bij-Hortus-Biotoop-PvhN-D66-Stadspartij-100.pdf

Biotoop

17 april 18-21 uur in G, Kunstruimte Kel-30 feestelijke opening experimentele expositie Don’t mind the Leaky Window. Nieuw werk van verschillende kunstenaars

De tentoonstelling is verder te bezoeken d.d. 18, 19, 25, 26 april 11-17

26 april tussen 15-17 uur is er een afsluiting.. Loop eens binnen voor een kijkje.

Boomker

15 april 19.30 uur Lente in de Letteren. Elke Maasbommel vertelt over de invloed van natuur op de literatuur. Entree 15,- euro incl hapjes en drankjes en een quiz.. Aanmelden en betalen:

https://www.geboektinharen.com/event-details/lente-in-de-letteren

Sport

Hcgroningen, Kerklaan 35, Haren Inschrijvingen voor jeugdhockey bij de club zijn gestart.

jeugd@hcgroningen.nl

Eerst vrijblijvend een gratis proeftraining kan ook, aanvragen: proeftraining@hcgroningen.nl

https://www.hcgroningen.nl/news-detail/927151

Voor de agenda

De avondvierdaagse 5 en 10 km. is dit jaar van 15 t/m 18 juni, start Sportpark de Koepel. 17.30 uur

Inlichtingen: https://voorwaartsharen.nl/?page_id=63

Het Huttenbouwdorp voor groep 3 t/m 8, Geertsemaweg 3 is 7 t/m 10 juli 9.15 – 15 uur.

Ticketverkoop vanaf 1 mei 0.00 uur. Kosten 35,- euro voor de hele week. Onbeperkt ranje, maar eigen eten meenemen. Meer: https://www.huttenbouwdorpharen.nl/informatie/

Zorg

Gorechthuis 19 mei 19.15 uur-21.30 uur Voor Pleegouders: Miranda vertelt uitgebreid over haar voogd zijn en wat kunnen ouders van een voogd verwachten?. Alles mag aan haar gevraagd worden. Voor aanmelding en vragen (kostenloos):

Glimmen

Groenenberg 21 april 19.30-21.30 uut Lezing Iedere tuin telt door Jossy van den Boogaard ecologisch tuinontwerper, over klimaatbestendig en natuurvriendelijk tuinieren. Kosten 5,- euro aan de zaal. Aanmelden: info@duurzaamglimmen.nl

Meer: https://duurzaamglimmen.nl/

Trefpuntkerk 7 april 10 uur Inloopochtend, koffie + ontmoeting. Iedereen kan meedenken over een onderwerp voor de morgen of is misschien een andere invulling iets?

De Inloopochtend van 5 mei (bevrijdingsdag) vervalt.

Noordlaren

De Hoeksteen 16 april 20 uur filmavond (titel film =verrassing), entree 7,50 euro incl. koffie/thee+koek. https://dehoeksteen-noordlaren.nl/filmavonden-in-de-hoeksteen/