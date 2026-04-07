Dinsdag 7 April, 2026
dinsdag 07 april 2026

Handige tips uit de buurt (door Tuutjefluiter) – 7 april 2026

Clockhuys
Je kunt je nu aanmelden voor korte beeldende kunst voorjaarscursussen zoals: linoleumdruk, papierporselein, sieraden maken van keramiek en urban sketching (buiten tekenen).
Inschrijven kan bij:
https://clockhuys.com/nieuwsagenda/nu-aanmelden-korte-beeldende-voorjaarscursussen/
Voor de agenda: 26 juni 19.30-21.30 uur is in het gebouw een avond met bandjes, die een mix van pop en jazz spelen. Vrije inloop.
Clockhuysplein voor senioren:
De Zaal:10 april 13.30 uur Dans op recept, houdt je fysiek en mentaal fit, eigen bijdrage 3,- euro.
17 april 13.30 uur rondleiding in de Biotoop, aanmelden voor 10 april bij:
info@clockhuysplein.nl of 06 12272526
https://www.clockhuysplein.nl/programma

Poeziewandelingen
Bij geboekt in Haren zijn 12 wandelingen met gedichten over Haren, attractieve routes uitgezet langs enkele markante Harener locaties. Bij elke locatie krijgt u een tekst in proza of poëzie gepresenteerd: een literaire wandeling Voor QR code of te downloaden:
https://www.geboektinharen.com/poëziewandelingharen

Natuur
22 april 20 uur Loughoes Eelde, Kosterijweg. Driedimensionale diaserie : tuinen van Piet Oudolf.
Dutch Wave: kijken met een polariserende bril, dan is het net alsof u zelf door de tuinen loopt.
Entree 5,- euro,leden gratis:
https://haren.groei.nl/activiteiten/lezing-over-de-tuinen-van-piet-oudolf-op-22-april-2026
13 en 14 juni 10-17 uur Open tuinen in Haren en Eelde. Voor de deelnemers + plattegrond:
https://opentuinenestafettegroningen.nl/index.php?page=hareneelde

Hortus
Entreehal april t/m juni tentoonstelling Rariteitenkabinet. Te zien is een verzameling uit het natuumuseum van Klaas Nanninga . Loop de hal binnen voor een kijkje.
https://www.hortusharen.nl/agenda/wunderkammer-en-natuurmuseum/
Een rariteitenkabinet wordt ook Wunderkammer genoemd. Tijdens het debat in de gemeenteraad over de toekomst Hortus-Biotoop is een motie voor een Onderzoek naar een Wunderkammer in het gebied met 37 stemmen voor en 4 tegen aangenomen:
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2026/18-februari/16:30/M-06-Onderzoek-naar-Wunderkammer-bij-Hortus-Biotoop-PvhN/M-06-Onderzoek-naar-Wunderkammer-bij-Hortus-Biotoop-PvhN-D66-Stadspartij-100.pdf

Biotoop
17 april 18-21 uur in G, Kunstruimte Kel-30 feestelijke opening experimentele expositie Don’t mind the Leaky Window. Nieuw werk van verschillende kunstenaars
De tentoonstelling is verder te bezoeken d.d. 18, 19, 25, 26 april 11-17
26 april tussen 15-17 uur is er een afsluiting.. Loop eens binnen voor een kijkje.

Opening tentoonstelling – Don't Mind the Leaky Window

Boomker
15 april 19.30 uur Lente in de Letteren. Elke Maasbommel vertelt over de invloed van natuur op de literatuur. Entree 15,- euro incl hapjes en drankjes en een quiz.. Aanmelden en betalen:
https://www.geboektinharen.com/event-details/lente-in-de-letteren

Sport
Hcgroningen, Kerklaan 35, Haren Inschrijvingen voor jeugdhockey bij de club zijn gestart.
jeugd@hcgroningen.nl
Eerst vrijblijvend een gratis proeftraining kan ook, aanvragen: proeftraining@hcgroningen.nl
https://www.hcgroningen.nl/news-detail/927151
Voor de agenda
De avondvierdaagse 5 en 10 km. is dit jaar van 15 t/m 18 juni, start Sportpark de Koepel. 17.30 uur
Inlichtingen: https://voorwaartsharen.nl/?page_id=63
Het Huttenbouwdorp voor groep 3 t/m 8, Geertsemaweg 3 is 7 t/m 10 juli 9.15 – 15 uur.
Ticketverkoop vanaf 1 mei 0.00 uur. Kosten 35,- euro voor de hele week. Onbeperkt ranje, maar eigen eten meenemen. Meer: https://www.huttenbouwdorpharen.nl/informatie/

Zorg
Gorechthuis 19 mei 19.15 uur-21.30 uur Voor Pleegouders: Miranda vertelt uitgebreid over haar voogd zijn en wat kunnen ouders van een voogd verwachten?. Alles mag aan haar gevraagd worden. Voor aanmelding en vragen (kostenloos):

De hemd van het lijf – een jeugdbeschermer onder (vragen)vuur

Glimmen
Groenenberg 21 april 19.30-21.30 uut Lezing Iedere tuin telt door Jossy van den Boogaard ecologisch tuinontwerper, over klimaatbestendig en natuurvriendelijk tuinieren. Kosten 5,- euro aan de zaal. Aanmelden: info@duurzaamglimmen.nl
Meer: https://duurzaamglimmen.nl/
Trefpuntkerk 7 april 10 uur Inloopochtend, koffie + ontmoeting. Iedereen kan meedenken over een onderwerp voor de morgen of is misschien een andere invulling iets?
De Inloopochtend van 5 mei (bevrijdingsdag) vervalt.

Noordlaren
De Hoeksteen 16 april 20 uur filmavond (titel film =verrassing), entree 7,50 euro incl. koffie/thee+koek. https://dehoeksteen-noordlaren.nl/filmavonden-in-de-hoeksteen/

