Handige weetjes uit de buurt (16 februari 2026) door Tuutjefluiter

Door: Redactie

Boomker

22 febr. 15-16.30 uur gezellige middag met info over de Groninger Scheurkalender. Praat mee over de inhoud van de 10 e Groninger kalender of hebt u foto’s die u graag terugziet in 1927, meldt u aan via: geboektinharen.com Gratis entree.

27 febr. 19.30 uur Books&Booz , lezing, leestips met een quiz, cock- en mocktails. Entree 15,- euro,

aanmelden bij: geboektinharen.com

Biotoop

Uitvoering Thalia: 10 (generale repetitie), 11, 12 en 17, 18 , 19 april met All Shook Up, swingende musical, muziek Elvis Presley. Houd de website: https://thaliaharen.nl/producties/all-shook-up/ in de gaten voor kaarten.

5 maart 14-17.30 uur Kenniscafé met het thema Wonen, samen bouwen aan betaalbare, duurzame en sociale woonvormen. Met workshops en informele netwerkborrel.

Voor informatie en aanmelden:

Kerk

18 februari 10.30-12 uur Open Kerk in de Gorechtkerk met de mogelijkheid een Paasgroet (kaart) te schrijven of in te leveren voor een gedetineerde. Meer:

https://pg-haren-onnen.protestantsekerk.net/paasgroeten

Glimmen Groenenberg

17 febr. 15 uur Voorkom Vallen: hierbij helpen we u om veilig en met vertrouwen te blijven bewegen. Door aandacht te besteden aan balans, spierkracht en een veilige leefomgeving Meer:



18 febr. Filosofische tafel voor jong en oud met Margit Vegter, niet zwaar, wel diepgaand. 12,50 incl koffie/thee, aanmelden: activiteiten@de-groenenberg.nl

13 maart 17-18 uur Energiecafé, vrije inloop. info@duurzaamglimmen.nl

Hortus

t/m 1 maart is er een speurtocht voor kinderen 5-10 jaar Nanus in Wonderland in de Hortus, start

speeltuin naast het restaurant De Plantage. Entree tot eind maart volwassenen 6,50 en kinderen

vanaf 6 jaar 3,50 euro

Boeremapark

Het park bestaat in oktober 90 jaar. De tot nu toe geplande activiteiten zijn:



14 maart 10-14 uur NL Doet klussen in het park, snoeien en opruimen. Start bij de bank met koffie/koek. Na de werkzaamheden is er soep met broodjes. Je kunt je aanmelden bij nldoet.nl

Sport

Zeilen VWDTP Meerweg : Dit zijn de wedstrijden in 2026



Voetbal: bij VV Haren kun je 3 keer gratis meedoen met een proeftraining. Voor meer o.a. elftallen en aanmelden: https://vvharen.nl/proeftraining/

Verkeer

Maandag 16 maart start aanleg rotonde kruising Groningerstraat met de op-en afrit A 28 de Punt.

De oprit Assen en afrit Groningen worden afgesloten. Omleiding via op-afrit Vries. Tot 28 april blijft de Groningerstraat open.

Daarna tussen 28 april en 7 mei is de Groningerstraat + op- en afritten volledig gesloten.

https://www.tynaarlo.nl/plannen-en-projecten/rotonde-groningerstraat-en-a28-de-punt