Handige weetjes uit de buurt (16 februari 2026) door Tuutjefluiter
Boomker
22 febr. 15-16.30 uur gezellige middag met info over de Groninger Scheurkalender. Praat mee over de inhoud van de 10 e Groninger kalender of hebt u foto’s die u graag terugziet in 1927, meldt u aan via: geboektinharen.com Gratis entree.
27 febr. 19.30 uur Books&Booz , lezing, leestips met een quiz, cock- en mocktails. Entree 15,- euro,
aanmelden bij: geboektinharen.com
Biotoop
Uitvoering Thalia: 10 (generale repetitie), 11, 12 en 17, 18 , 19 april met All Shook Up, swingende musical, muziek Elvis Presley. Houd de website: https://thaliaharen.nl/producties/all-shook-up/ in de gaten voor kaarten.
5 maart 14-17.30 uur Kenniscafé met het thema Wonen, samen bouwen aan betaalbare, duurzame en sociale woonvormen. Met workshops en informele netwerkborrel.
Voor informatie en aanmelden:
Kenniscafé Wonen – Inspiratie, beleid en praktijk van collectief wonen
Kerk
18 februari 10.30-12 uur Open Kerk in de Gorechtkerk met de mogelijkheid een Paasgroet (kaart) te schrijven of in te leveren voor een gedetineerde. Meer:
https://pg-haren-onnen.protestantsekerk.net/paasgroeten
Glimmen Groenenberg
17 febr. 15 uur Voorkom Vallen: hierbij helpen we u om veilig en met vertrouwen te blijven bewegen. Door aandacht te besteden aan balans, spierkracht en een veilige leefomgeving Meer:
Informatiebijeenkomst Valpreventie 17 februari 15.00 – 16.30 uur
18 febr. Filosofische tafel voor jong en oud met Margit Vegter, niet zwaar, wel diepgaand. 12,50 incl koffie/thee, aanmelden: activiteiten@de-groenenberg.nl
13 maart 17-18 uur Energiecafé, vrije inloop. info@duurzaamglimmen.nl
Hortus
t/m 1 maart is er een speurtocht voor kinderen 5-10 jaar Nanus in Wonderland in de Hortus, start
speeltuin naast het restaurant De Plantage. Entree tot eind maart volwassenen 6,50 en kinderen
vanaf 6 jaar 3,50 euro
Boeremapark
Het park bestaat in oktober 90 jaar. De tot nu toe geplande activiteiten zijn:
14 maart 10-14 uur NL Doet klussen in het park, snoeien en opruimen. Start bij de bank met koffie/koek. Na de werkzaamheden is er soep met broodjes. Je kunt je aanmelden bij nldoet.nl
Sport
Zeilen VWDTP Meerweg : Dit zijn de wedstrijden in 2026
Voetbal: bij VV Haren kun je 3 keer gratis meedoen met een proeftraining. Voor meer o.a. elftallen en aanmelden: https://vvharen.nl/proeftraining/
Verkeer
Maandag 16 maart start aanleg rotonde kruising Groningerstraat met de op-en afrit A 28 de Punt.
De oprit Assen en afrit Groningen worden afgesloten. Omleiding via op-afrit Vries. Tot 28 april blijft de Groningerstraat open.
Daarna tussen 28 april en 7 mei is de Groningerstraat + op- en afritten volledig gesloten.
https://www.tynaarlo.nl/plannen-en-projecten/rotonde-groningerstraat-en-a28-de-punt
