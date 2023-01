Rubriek Centrummanager Daphne de Haan (januari 2023)

Column:

Door: Redactie

Merk: Ervaar Haren

Inmiddels gebruiken de winkeliers van Haren de slogan ‘Ervaar Haren’ al een aantal jaren.

Ooit bedacht door ex-bestuurslid van Ondernemend Haren: Henk Visser (voorheen eigenaar Flashman). Het komt je hopelijk dan ook wel bekend voor; herkenbaar zijn de reclameborden bij bijna alle winkels, de banners op de rotondes aan het begin van het centrum of de advertentie iedere maand in deze krant. Er zijn de laatste jaren vaak vergaderingen geweest door diverse partijen voor een nieuw ‘merk’ voor Haren. Maar waarom iets vervangen als we hier al zoveel mee communiceren en energie in hebben zitten? Het heeft tijd nodig om een merk/ slogan sterk te laten zijn. Herkenbaarheid en herhaling zijn dan het belangrijkste! Gelukkig is een nieuwe slogan van de baan en gaan we dit jaar weer volop aan de slag om het merk ‘Ervaar Haren’ nog sterker te maken. Op de site www.ERVAARHAREN.nl staan bijna alle winkels met een persoonlijk verhaal over de onderneming, geschreven door Linda Goes (Linda tekst&meer). Ook publiceren de winkeliers hier de evenementenkalender. Op social media is ERVAAR HAREN actief, zo delen wij berichten van winkels en nemen we je mee in de voorbereiding van een door ons georganiseerd event. Door middel van give aways hebben we vorig jaar al een start gemaakt met de promotie van het merk ‘ Ervaar Haren’. Een herbruikbare tas, strandbal, waterfles & paraplu met het logo werden goed ontvangen door het winkelend publiek. Neem gerust een kijkje op de site en volg ERVAAR HAREN op de socials, zo ben jij altijd op de hoogte van wat het centrum van Haren je te bieden heeft.