Rubriek Centrummanager Daphne de Haan (mei 2024)

Column:

Door: Redactie

Gelukkig ben je in Haren!

Fietsend door de prachtige groene lanen van ons heerlijke dorp bekruipt mij vaak het gevoel dat wij onwijs blij mogen zijn met ons prachtige dorp. Het diverse aanbod van vermaak en beleving draagt hier zeker aan bij. Prachtige natuur waar je rustgevende wandelingen kan maken en je gedachten even kan laten gaan, de boel de boel laten en jezelf even ‘opladen’ door bijvoorbeeld de rustgevende geluiden! Zo liep ik laatst van Onnen naar Glimmen via het viaduct met mijn kinderen. Wat een magisch stukje is dat. Ook al ben ik er al tig keer langs gekomen, ik bekijk het naarmate ik ouder word steeds weer met een andere blik. Sta jij wel eens stil bij wat er om je heen te zien is of raas je alleen maar door? En zo ook in het centrum van Haren zie ik steeds weer het geluk van ons mooie dorp! Zeker als er zoveel mensen zijn tijdens onze gezellige events! Zoals bijvoorbeeld de Wijnloop, wat een ophef is daarover ontstaan in de ‘grote stad’. Je zou toch denken dat ze daar wel meer gewend zijn dan een gezellige borrel met je vrienden in één van de leuke winkels die ons dorp te bieden heeft. Met het advies dat je op de fiets moet komen en in elke winkel een alcoholvrije optie hebben we de vergunning toch gekregen. Bedankt burgemeester namens de winkeliers én bezoekers van Haren dat u ons dit gezellige moment samen niet heeft afgenomen. Want ook daar worden wij hier in Haren heel gelukkig van!

Note: deze column was door een vergissing nog niet online gezet. Nu alsnog.