Rubriek Natuurwaarnemer Nieuw-Erasmusheem

Column:

Door: Redactie

Nachtvlinders op balkon Nieuw Erasmusheem

Vanaf 2023 ben ik op mijn balkon van het Nieuw Erasmusheem begonnen met het tellen van nachtvlinders met behulp van een LedEmmer (een lichtval). Zo werd ik 1 van de 1.400 vrijwilligers van het sinds 2019 begonnen Landelijk Meetprogramma Nachtvlinders wat officieel onderdeel is van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). De uitvoering wordt gedaan door De Vlinderstichting en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het geheel wordt door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gefinancierd.

Inmiddels zijn er in Nederland 3.000 meetpunten waar vrijwilligers gegevens verzamelen met de bedoeling de macro-nachtvlinders in kaart te brengen. Zo kan men over langere tijd oorzaken van veranderingen analyseren en zo nodig maatregelen nemen. Het beschermen van de populatie is hierbij een belangrijk onderdeel. Nachtvlinders zijn dan ook een belangrijke voedselbron voor vogels en vleermuizen en zijn belangrijk voor het bestuiven van bloemen. Er zijn in Nederland 719 soorten macro-nachtvlinders bekend en zijn belangrijk voor een goed functionerende ecosysteem. Het seizoen van ’nachtvlinderen’ begint in het vroege voorjaar en duurt tot aan het najaar. Voor het nieuwe seizoen 2026 heb ik op 25 februari mijn eerste 2 nachtvlinders geregistreerd: 1 Kleine voorjaarsspanner en 1 Wachtervlinder.

Mijn werkwijze is het plaatsen van een LedEmmer bij zonsondergang tot zonsopkomst. Op de LedEmmer wordt een uv-ledlamp geplaatst en de vlinders komen op het licht af en vallen dan door een trechter in de emmer. Waar ze zich verschuilen in eierdozen in de binnenkant. Daarna tel en fotografeer ik ze en breng ze op naam en worden vervolgens doorgegeven aan De Vlinderstichting. Uiteraard worden de vlinders weer ongedeerd vrijgelaten. De foto laat twee Groot Avondrood zien, een soort die in het donker goed kleuren kan onderscheiden.