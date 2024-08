Rubriek Old Go (augustus 2024)

Column:

Zomervakantie halve eeuw geleden

Deze augustusmaand doet qua weer denken aan de mooie zomers van vroeger. Vakanties bestonden uit hutten bouwen in het Scharlakenbos en bij de Tuindorpvijver, ‘oorlogje voeren’ met eigen gemaakte katapulten, pijl-en-bogen (pijlen van riet uit het waggelgebied-riet groeide aan de rand van het veen), proppenschieters. Voor de meisjes tollen, blikspuit, verstoppertje. Er werd veel gezwommen, soms in de Drentse Aa, vaker in natuurbad Appelbergen met badhokjes en kiosk. Geopend in de mid-dertiger jaren, na veertig jaar opgeheven toen het buitenbad Scharlakenhof werd geopend. Dit buitenbad werd in 1990 alweer gesloten en is nu een vierkante ‘vijver’ in het bos waarin gevist wordt. En zwemmen in het Paterwoldsemeer aan de Meerweg in zwembad de Lijte. Minder vaak werd er gezwommen in de Boerema-parkvijver, bij Sassenhein en in de spoorsloot achter de Watertoren; veel jonge Tuindorpers leerden zwemmen in de spoorsloot. Er werden vliegers gemaakt van een frame van dunne latjes (opgehaald bij de plaatselijke aannemers zoals Kwant en Swaving), vliegertouw beplakt met gekleurd sitspapier, een staart met ‘strikken’ crêpepapier-hoe groter de vlieger, hoe meer strikken.Met wedstrijden wie de vlieger het langst in de lucht kon houden en welke vlieger het hoogst stond; onenigheid en ruzie kon ontstaan over wie de mooiste vlieger gemaakt had. In de Drentse Aa en een aantal vijvers en plassen in de buurt werd vaak gevist met eigengemaakte hengels: een bamboe bonenstok en een dobber van een kurk aan een ganzenveerschacht gestoken. Het summum was een dagje uit naar speeltuin de Twee Provinciën met zijn ‘vuurtoren’ aan het Paterswoldsemeer, met zijn beroemde kettingbrug en de mini-speedbootjes. Op vakantie gaan kwam in die jaren veel minder voor. De 13-/ 14-jarigen zochten vakantiewerk in de buurt: kersen plukken bij een Harense kersenteler en bij groentekwekerijen wortelen, uien, kool, e.d. oogsten. Kinderen uit boerengezinnen hoefden geen vakantiewerk te zoeken, zij werden als vanzelf sprekend ingezet bij werkzaamheden zoals het hooien. Op vakantie gaan werd was voor hedendaagse begrippen vaak ‘primitief’: vader die vrachtwagenchauffeur was kreeg een huif om over de open laadruimte te spannen; in de laadruimte alles wat men tegenwoordig in een camper heeft, en dan een week naar het ‘verre ’Limburg. “Mijn mooiste vakantie ooit!” aldus het nu inmiddels 74-jarige ‘kind’.

