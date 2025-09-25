Rubriek Old Go Haren september 2025

Column:

Waar is de betonnen knotwilg van de Grontmij gebleven? In Haren de Krant is al eerder in een column geschreven over de verbouwing van het voormalige Grontmij kantoor aan de Nieuwe Stationsweg tot multifunctioneel Gezondheidscentrum.

In januari 2021 besteedt Emile Koopmans met name aandacht aan architectonische aspecten van de verbouwing. Terzijde wordt nog een opmerking gemaakt over het kunstwerk dat de tuin van het Grontmij kantoor sierde en verdwenen blijkt te zijn. Wat speelde hier? Het Nieuwsblad van het Noorden wijdt op 11 oktober 1975 een artikel aan de officiële opening van het gebouw. Al in augustus dat jaar was het pand door Grontmij feitelijk in gebruik genomen. Grontmij kwam naar Haren vanwege ruimtegebrek in diverse panden in Groningen en de goede ligging van het nieuwe kantoor bij het NS station Haren.

Commissaris van de koningin mr. E.H. Toxopeus opent het gebouw officieel en ook de Harense burgemeester, R.S. Hofstee Holtrop is aanwezig en heeft een openingstaak.

Hij stelt een waterkunstwerk in de tuin van het kantoorgebouw in werking, voorstellende “een in beton uitgevoerde knotwilg met een holle stam geplant in een waterbekken met planten” aldus de krant. Het ontwerp is van kunstenaar Jaap van der Meij en volgens de krant gemaakt in opdracht van de gemeente Haren (!) en de Grontmij. Wikipedia leert ons dat Jaap (Jacob) van der Meij een beeldhouwer, schilder en monumentaal kunstenaar was, met een behoorlijk oeuvre, vooral te vinden in de noordelijke provincies. Veel werk is uitgevoerd in aluminiumbeton. De vraag is: wat is er nu met het beeld gebeurd?

Informatie over de sculptuur in Haren is niet te vinden op internet, ook niet op de site van Kunstpunt Groningen. Navraag bij het Kunstpunt levert ook geen echte duidelijkheid op.

Een andere vraag is: hoe kwam de kunstenaar op een knotwilg? Schrijver dezes meent zich te herinneren dat er een oude gespleten knotwilg stond aan een sloot, links van de weg, komende van de driesprong Middelhorsterweg. Nabij die plek is later het Grontmij gebouw verrezen. Feit of fictie, wie kan het zeggen?

Hoe dan ook, het kunstwerk is verdwenen. Een intrigerend verhaal dat vraagt om een vervolg!

Helaas kunnen we Jaap van der Meij niets meer vragen want hij overleed in 1999, 75 jaar oud.

Karel Gerbers voor Old Go