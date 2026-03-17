Rubriek Old Go (maart 2026)

1968: Haren paraat bij vijandelijke dreiging!



In de voorbereiding voor deze column kom je altijd weer interessante zaken tegen, zonder dat je daar echt naar op zoek was. Dat is het leuke van historisch onderzoek. Zo stuitte ik bij toeval op een bericht over een BB-oefening in Haren in 1968.

Anno 2026 leven we in onzekere geopolitieke tijden. De dreigingen zijn echter toch wel anders heden ten dage dan ruim 55 jaar geleden. Praten we nu met name over het voorbereid zijn op cyberaanvallen, destijds was er sprake van een oefening vanwege een denkbeeldige luchtaanval op Haren.

Het Nieuwsblad van het Noorden weet op 16 oktober 1968 te melden dat de A-kring Groningen West van de BB (voluit: Bescherming Bevolking, een overheidsdienst) een oefening houdt in Haren waarbij er zogenaamd een “bombardement” heeft plaatsgevonden door vijandelijke vliegtuigen. Er zijn brisantbommen op het dorp terechtgekomen. De noodwachters van de BB waren paraat en ook snel op de plek des onheils aanwezig. Zij hadden de taak om “gewonden” snel naar verzamelplekken te brengen, waar EHBO’ers al klaar stonden. Na een eerste verband werden de getroffenen met vrachtauto’s naar het Gorechthuis gebracht. Daar was medisch personeel stand-by voor verdere behandeling. Vervolgens werden de zogenaamde gewonden getransporteerd naar het Diaconessen ziekenhuis in Groningen. Eind van de middag was de oefening afgelopen en konden de ”gewonden” weer naar Haren terug. In de Koepelzaal aan de Parkweg werden ze afgeschminkt. Een honderdtal soldaten uit Zuidlaren blijken te hebben gefungeerd als calamiteiten-acteurs en zij konden gelukkig weer kerngezond terug naar de kazerne, aldus de krant. Nu zou je verwachten dat van dit soort gebeurtenissen geen beelden zijn, maar op de Beeldbank van de Groninger Archieven staat een foto, die nota bene op 16 oktober gemaakt is in het Gorechthuis!

Een fotograaf van Persbureau D. van der Veen was ter plekke.

Drie functionarissen in uniform buigen zich over een gewonde op een brancard. Duidelijk is te zien dat dit een militair is. De staande man links heeft op zijn schouder een embleem van “verpleger”, de middelste “arts” en de man rechts “gew. Helper” (gewondenhelper).

Een mooi plaatje van een organisatie die al lang niet meer bestaat. Op Wikipedia lezen we dat de BB in 1986 werd opgeheven, dus ruim voor de val van Berlijnse Muur.

Slotvraag: wie herkent de drie BB’ers op de foto? De foto staat op groot formaat op www.oldgo.nl

Karel Gerbers voor OldGo