Rubriek van Centrummanager Daphne de Haan (juni 2024)

Column:

Door: Redactie

Waarom doe ik eigenlijk wat ik doe?

Vraag jij het jezelf ook weleens af: waarom werk ik bij dit bedrijf? Of, waarom ben ik ooit voor mijzelf begonnen? Waarom doe ik vrijwilligerswerk? Waarom zit ik in allerlei clubjes en ben ik actief binnen diverse verenigingen? Of zou je dit juist willen maar zet je de eerste stap niet? Een dag niks moeten is soms ook zo fijn én nodig! Mijn antwoord op al deze vragen is dat ik diverse (vrijwillige) functies naast mijn eigen onderneming heb omdat ik geloof in groter en verder denken dan je eigen vier muren. Wat betreft mijn functie als Centrummanager geloof ik heilig in de kracht van ons mooie centrum en dat er iemand het aanspreekpunt moet zijn om te kunnen ‘verbinden’. Bistro Heerlijk is daar een onderdeel van en wordt alleen maar sterker als er meer mensen naar Haren komen. Dat het centrum er gezellig uitziet, met bloemen, veel groen, gevulde winkelpanden, nette straten. En dat mijn collega’s dan van mijn inzet profiteren is een win-win situatie. Hopelijk steek ik de winkeliers van Haren aan met deze gedachtegang en worden wij écht het leukste dorp van Nederland doordat iedereen verder denkt dan zijn/ haar eigen winkel. Met een gevarieerd winkelaanbod van grotendeels prachtige kwaliteitswinkels, veel gezellige events door het jaar heen en een sinterklaasintocht waar ‘de stad’ nog wat van kan leren. Dan staan wij in Haren sowieso al met 1-0 voor! Maar eerlijk is eerlijk: soms is het ook best zwaar. Je nek uitsteken betekent ook incasseren van kritieken en na een event helemaal gesloopt op de bank te liggen. Met twee jonge kinderen die voor mij het allerbelangrijkste zijn, vraag ik mijzelf dus ook weleens af: waarom doe ik dit eigenlijk allemaal? Maar gelukkig is het plezier dat ik er voor terug krijg (contact met zoveel leuke mensen) nog altijd de belangrijkste motivatie om door te gaan met alle dingen die ik doe! Lijkt het jou ook leuk om je in te zetten voor ons fantastische centrum, op welke manier dan ook? Mail mij via info@bedrijvenverenigingharen.nl Ik heb nog zo’n lange ‘to do’ lijst, dat kan ik echt niet allemaal alleen!