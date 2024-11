Rubriek van centrummanager Daphne de Haan (november 2024)

Column:

Door: Redactie

Het hart van Haren

Soms komt opeens alles samen en vraag je jezelf af: had het misschien zo moeten zijn?

Ik had laatst weer eens zo’n moment. Bedacht mij dat wij zeven jaar geleden zijn verhuisd van de Brinkhorst naar het Eemke van der Veenpad, daar waar Arnout ooit zijn restaurant Het Hart van Haren bestierde. Als ik daarlangs liep dacht ik altijd: stel dat ik ooit zou willen verhuizen met de zaak is het daarheen. En dat gebeurde. Ondanks dat we de inboedel overnamen hebben we de naam van de gevel gehaald. Maar nu komt de naam toch regelmatig weer bij mij terug. Mensen die tegen mij zeggen: ‘Daphne, jij laat het Hart van Haren kloppen, het Hart van Haren moet sterk zijn, of zelfs: Daphne, jij bént het Hart van Haren (daar krijg ik het dan wel een beetje warm van hoor, want ondanks dat ik mij uitspreek over het centrum en de spreekwoordelijke kar trek doen wij dit in Haren samen en hoef ik zeker de ‘spotlight’ niet op mij gericht!). Nog een bijzondere: gasten die bij Bistro Heerlijk binnenstappen en zonder het verleden te kennen zeggen dat dit het Hart van Haren is. Zal het de energie zijn? Nou ja, wat het ook is, ik zal ook in 2025 blijven zorgen voor het Hart van Haren zowel aan het Eemke van der Veenpad als ons unieke winkelhart! Ideeën, samenwerken of tips? Mail mij: Info@bedrijvenverenigingharen.nl