Rubriek van Daphne de Haan, centrummanager Haren (september 2024)

Column:

Door: Redactie

Samen is niet alleen

Met het heerlijke najaarsweer hadden we tijdens de afgelopen events enorme mazzel!

Bij de senioren-, kunst & cultuurmarkt, feestweekend rondom het 200-jarig bestaan van de Rijksstraatweg en het Fashionweekend scheen de zon volop! Gelukkig zijn wij als winkeliers altijd het zonnetje in huis, ook al regent het nog zo hard. Een warm welkom met een lach en een vrolijke groet bij binnenkomst voelt tenslotte toch als een warme zonnestraal. In Haren werken de winkeliers hard om er samen iets moois van te maken. Kopen de laatste mode in, halen de nieuwste technologie in huis, de gezellige sfeermakers voor ín huis en de lekkerste producten! Ondanks dat elke winkelier een individu is voelt dat in Haren niet zo. Althans ik voel dat niet zo en weet dat een grote groep winkeliers het met mij eens is. Wij zorgen samen dat Haren een prachtig winkeldorp is en helpen elkaar daarom bij het vinden van een geschikt pand, verwijzen de klant door die het bij mij niet kan vinden. We adviseren ze over het aanbod van winkels in Haren. Zorgen dat de verblijfsduur van de bezoeker wordt verlengt met een lekker kopje koffie of Heerlijk(e) lunch ;). Seinen elkaar in bij verdachte personen via de gezamenlijke groepsapp, bezoeken elkaar tijdens (her)openingen (oké, daar is nog wel een kleine verbetering in te behalen). We organiseren leuke events en versieren het centrum sámen. Gelukkig zijn we in Haren! Daar waar we samenwerken in plaats van alleen. Dat is toch zoveel veel leuker en het brengt je waarschijnlijk zoveel meer, al is het alleen al voor je gevoel!