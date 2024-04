Rubriek van de Centrummanager: Daphne de Haan (april 2024)

Column:

Funding

Dan is alles toch veel leuker…Activiteiten, acties, aankleding van de straten; veel doen de ondernemers samen in Haren. Maar ook met jou als inwoner/ bezoeker van Haren willen we graag samen verder. Vasthouden & groeien wat we samen hebben in het centrum van Haren. Een prachtig winkelgebied met een divers aanbod waar we nog wel het een en ander aan toe willen/ kunnen voegen. Maar dat gaat natuurlijk alleen met ondernemers die deze stap durven te zetten. Wat hebben ze nodig? In elk geval een financiering om deze droom te verwezenlijken. Nu lijkt het mij een fantastisch idee om eigenlijk de constructie van Boomker, dé boekhandel van ons allen.. te gebruiken voor meerdere nieuwe winkels! Harenaren die willen investeren in hun eigen dorp, want ook voor jou is het van belang dat het centrum levendig blijft. En wist je dat je huis meer waard is in een dorp met veel voorzieningen? Dit in de vorm van een ‘crowdfundingsgroep’ genaamd ‘the Funding’. Hoe tof is het om te zeggen dat mede door jou die leuke winkel is gekomen in Haren. Laat dit idee eens landen, wij werken het plan eerst wat verder uit en komen er dan bij je op terug! Wil je meedenken aan dit toffe plan? Laat het mij weten via: info@bedrijvenverenigingharen.nl