Rubriek van de Centrummanager (Daphne de Haan) oktober 2024

Column:

Door: Redactie

Denken in mogelijkheden!

De winkeliers in Haren zitten in een heerlijke flow! Er vestigen zich nieuwe winkels, er verplaatsen winkels naar een ruimer pand, er verbouwen winkels om helemaal van deze tijd te zijn, er verdubbelen winkels hun winkeloppervlakte. Ondernemers in Haren verenigen zich met de winkeliers om samen Haren te kunnen vertegenwoordigen en Haren nog meer op de kaart te zetten. We denken in mogelijkheden in Haren. We organiseren samen events die inmiddels herkenbaar zijn en door vele mensen uit Haren en omgeving worden bezocht. We maken mensen blij en laten ze genieten van wat wij te bieden hebben. We steken met elkaar onze nek uit, vergaderen uren, maken plannen, nemen risico’s, investeren in de toekomst omdat wij geloven in de kracht van het winkeldorp Haren: vol prachtige kwaliteitswinkels, zelfstandige winkeliers & gezellige horeca! Wij zijn trots op ons, trots op dat we 24/7 het beste voor hebben met Haren. Keihard werken, bijsturen, vallen, weer opstaan & volhouden wat er ook gebeurt. We blijven geloven in ons mooie winkeldorp! Maar ook zijn we trots op jou als bezoeker/ inwoner van Haren! Fijn dat je inziet hoe belangrijk het is om lokaal te winkelen en je dagelijkse boodschappen te doen, te consumeren in de horeca en bovenal te genieten!! Want zeg nou zelf, dat is toch waar het allemaal om gaat in het leven! Geniet van en in Haren! Dat doen wij ook! Tips of opmerkingen? Mail mij:

Info@bedrijvenverenigingharen.nl