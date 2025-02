Rubriek van Old Go (februari 2025)

Column:

De Wolddeelen

U kent ze vast, die plassen water in open weiland net ten zuiden van de A28 bij de afrit Haren. De wateren heten de Wolddeelen en het zijn petgaten die overbleven nadat het laagveen hieruit gebaggerd is, zo is ook de visplas Sassenhein ontstaan. De naam ‘wold’ wijst erop dat hier moerasbos geweest is. De wijk Maarwold ontleent zijn naam aan de Wolddeelen en aan het Maar, het stroompje dat de wijk aan de westzijde begrenst. Er is hier verveend vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw tot na 1900. De verveners gebruikten de gewonnen turf vooral zelf, in de bakkerij, de brouwerij, de herberg. De petgaten ontwikkelen zich tot een natuurgebied, het Pieterpad loopt hierlangs.



Wolddeelen bedreigd

Haren heeft net een aansluiting op de huidige A28, het doorgaande verkeer naar Vries en verder, of vanuit Groningen naar het zuiden, hoeft niet meer langs de Rijksstraatweg. Haren maakt in 1970 plannen voor een rondweg buiten de nieuwe wijk Maarwold, een doorgaande route zonder afslagen of fietspaden vanaf het Postillionmotel aan de westkant van Maarwold naar de Ebelsweg en Waterhuizen en zo naar de huidige A7. Dit zou betekenen dat de Wolddeelen verloren gaan en dat de hengelsportclub Sassenhein, met 1400 leden de grootste vereniging van Haren, geïsoleerd wordt. Die is het hier uiteraard niet mee eens. Het landelijk gebied tussen Maarwold en de A28 zou nauwelijks bereikbaar worden. Voorlopig is er geen geld voor de weg, Haren moet ook het zwembad Scharlakenhof en het nieuwe gemeentehuis betalen. In een latere fase wordt door biologen uit Haren, niet door een bureau uit het westen, een rapport opgesteld, Staatsbosbeheer zou grote stukken willen kopen, het actiecomité „Autoweg Sassenheim weg” dat ook de protesten van de buurt verwoordt, biedt op de laatste inspreekavond in september 1977 600 handtekeningen aan. Hierna is van de plannen niets meer vernomen.

Ingrid Smit

voor Old Go