Snelsonnet door Wim Overweg (februari 2025)

Column:

Door: Redactie

Pubquiz

In Glimmen is het absolute hoogtepunt van het jaar de pubquiz. Gepresenteerd door Hein Bloemink, die met verve de rol speelt van patser van het zuiverste water. Maar was het wel een rol?

De leider van de pubquiz was een pooier,

Van veraf kon een blinde dat al zien:

Een ware parvenu en bovendien

Een glitterjas maakt zelfs een aap niet mooier.

Misschien heeft hij niet eens een rol gespeeld,

Elk kent dan nu Hein Bloeminks ware beeld.

