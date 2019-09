Webcolumn J.E. Bosch september 2019

Column:

Door: Redactie

Parkeren

In “Haren De Krant”van augustus 2019 las ik op pagina 4 een bericht over de Harense parkeergarage “Voorhorst” Ja, ook mijn echtvriendin en ik hebben daar vele malen met veel genoegen ons trouwe Golfje neergezet. Inrijden, parkeren (altijd wel plek zat!), je boodschapjes doen in het dorp, een drankje drinken op het terras, een harinkje happen op de vrijdagmarkt. Alle tijd van de wereld, totaal geen gestress! En na dat gezellig middagje Haren zoek je je autootje weer op, toetst je kenteken in, pasje in de gleuf en uitrijden maar!

Helaas, dass war einmal! Nu dus in de Voorhorst, net als bovengronds… Eerst betalen mensen en maar uitdokteren hoelang je weg wilt blijven. Loopt dat onverhoopt uit de hand, dan zijn de rapen gaar! De gemeente Groningen, zo blijkt, voert gewoon het al eerder door de gemeente Haren uitgestippelde beleid uit, al us het desbetreffende artikel. Maar dat had, aldus een oud wethoudster, betrekking op de tarieven en niet op het parkeerregime.

Het lijkt er jammer genoeg vooralsnog niet op dat Groningen bereid is het oude regime in de Voorhorst terug te draaien. Ik zou willen zeggen…. Vooruit Harenaars en Harenezen: met elkaar pal voor de oude toestand in de Voorhorst. Betalen achteraf zonder stress!

De “groene”gemeente Groningen ontmoedigt met haar huidige parkeerbeleid duidelijk het autogebruik. Populair gezegd: ga maar op de fiets! Kan je net zo lang parkeren als je wilt en….. het kost (nog…) niets!