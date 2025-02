1 + 1 = 1 – Fusie Dorpskerk en Gorechtkerk in Haren

Door: Redactie

Op Harense schaal kun je de aanstaande fusie van de Hervormde met de Gereformeerde Kerk (1 maart 2025) een aardverschuiving noemen. Maar de voorzitters van de beide kerkbesturen, Margriet Piersma (Dorpskerk) en Cees Verschoor (Gorechtkerk) ervaren het anders. De fusie had namelijk een lange aanloop en wordt nu gedragen door vrijwel alle gelovigen in beide kerken. “De mensen zaten hierop te wachten”, zeggen ze. Wat is het verhaal achter deze fusie?

Wie fuseren?

De Gereformeerde Kerk Haren (Gorechtkerk) en de Hervormde Gemeente Haren-Onnen (Dorpskerk) hebben elk ongeveer 700 leden. De Gorechtkerk heeft 1.5 fte predikant en is financieel gezond. De Dorpskerk heeft binnenkort 1.0 fte predikant. Hun financiële positie is minder sterk, maar dankzij bezittingen zijn er bij de Hervormden voorlopig geen serieuze geldzorgen. De nieuwe gezamenlijke kerkenraad zal na de fusie bepalen wie de voorzitter van de nieuwe kerkgemeente zal worden.

strong>1964

Volgens Margriet Piersma en Cees Verschoor werd door beide kerken reeds in 1964 over een toenadering gesproken, maar de tijd was er nog niet rijp voor. De verzuiling in kerken was ook in Haren nog dominant aanwezig, wat in de praktijk betekende dat de kerken (en hun leden) gepaste afstand tot elkaar hielden. Het was de tijd dat ‘gereformeerden’ hun aankopen deden bij gereformeerde winkeliers en de ‘hervormden’ kwamen daar minder. Ook in het onderwijs speelde dit.

Meer samenwerken

De wereld verandert en scheidslijnen vervagen, ook op religieus vlak. De band tussen de Dorpskerk en Gorechtkerk werd sterker en de laatste decennia werd er ook meer samengewerkt. Het was de tijd van ‘samen op weg’ en overal in het land ontstonden samenwerkingsverbanden tussen protestantse kerken onder de vlag Protestantse Kerk Nederland PKN (2004). In Haren bleven desondanks twee separate kerken, maar bijvoorbeeld op diaconaal gebied (zorg voor kwetsbare mensen) en in jeugdwerk werden de handen steeds vaker ineengeslagen. Dat waren de voorbodes van de fusie die nu aanstaande is.

Aanjagers

Het fusieproces werd weer op de agenda gezet door voormalig predikant van de Dorpskerk, Arlette Toornstra. In 2022 kwam het in een stroomversnelling dankzij toenmalig voorzitters Jacob Boonstra (Gorechtkerk) en Margriet Piersma (Dorpskerk). Boonstra over zijn motieven in die tijd: “Voor de toekomst van onze kerk is het belangrijk dat we meegaan in deze tijd. Daarom hebben we veel lokale regels aangepast waardoor iedereen zich welkom mag voelen in de kerk. Een mooi voorbeeld is dat ook mensen van gelijk geslacht hun huwelijk kunnen laten inzegenen in de kerk. Wanneer we van betekenis willen blijven zijn dan is het mijn persoonlijke overtuiging dat we dat als kerken beter samen kunnen doen dan alleen. De samenwerking kreeg een vlucht toen Margriet Piersma in 2022 aantrad als voorzitter aan de Hervormde zijde. Wij wisten elkaar goed te vinden en waren het snel eens over een gezamenlijke aanpak.” Met hulp van een externe adviseur (Jenneke Span) werd het samengaan uitgestippeld.

Open Kerk

Op 28 februari 2025 om 17.30 uur krijgt de fusie zijn beslag als de beide besturen een notariële akte van samengaan tekenen, die door notariskantoor PlasBossinade zorgvuldig is voorbereid. Op die datum ontstaat officieel de Protestantse Gemeente te Haren-Onnen. Margriet en Cees zien een mooie toekomst voor zich als ‘open kerk’. Op de vraag of mensen zonder geloof ook welkom zijn zegt Margriet direct ja en verwijst naar haar eigen rentree destijds in haar kerk. Ze zegt: “Door omstandigheden had ik nogal wat afstand genomen tot de kerk en hield me afzijdig. Toen ik door Jolien Berendsen werd gevraagd om terug te komen en zelfs voorzitter te worden, ging ik er met gepaste tegenzin op in. Maar zoals ik toen in de gemeenschap werd opgenomen was het een warm bad. Dat gun je iedereen.” Cees knikt instemmend en vertelt hoe betrokken de mensen van zijn kerk waren toen hij met ernstige gezondheidsproblemen kampte.

Kerkgebouwen

De fusie mag wat deze twee voorzitters betreft vooral gebaseerd zijn op het ideaal van een gezamenlijke geloofsgemeenschap en wederzijds vertrouwen. De onmiskenbare ontkerkelijking maakt samenwerken echter ook noodzakelijk om voldoende bestuurskracht en vrijwilligers op de been te houden. Margriet Piersma ontkent evenmin dat de kerk ten gevolge van ontkerkelijking en vergrijzing financieel minder sterk is dan vroeger. Toch spelen zakelijke motieven een ondergeschikte rol. Op de vraag of beide kerkgebouwen het bezit van de gefuseerde kerk zullen blijven zeggen ze: “Voorlopig is dat heel goed mogelijk”. Maar zij voegen eraan toe dat er ooit redenen zouden kunnen zijn om één van de godshuizen te verkopen. Echter, bewust wordt op dat pijnlijke dilemma niet vooruit gelopen. “Omdat het op dit moment helemaal niet aan de orde is”, zegt Cees Verschoor met nadruk.

Diensten

Iedere week zijn er diensten in beide kerken, maar één keer per maand, tijdens de zomerperiode en in geval van bijzondere diensten zijn er gezamenlijke diensten, waarbij de locaties worden afgewisseld.

Programma fusie

Vrijdag 28 februari vindt er, ter gelegenheid van de fusie een feestavond plaats.

Op deze avond komt liedjesschrijver/zanger Rob Favier naar Haren om een theatervoorstelling te verzorgen in de Gorechtkerk. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. Na afloop van de voorstelling is iedereen van harte welkom in het Gorechthuis voor een hapje en een drankje. Entree is gratis, vrijwillige bijdrage mogelijk.