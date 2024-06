10 augustus 21.00 uur: De Olympische nacht van Anneloes

Door: Redactie

Anneloes Houwen is fysiotherapeut in een woonzorgcentrum in Haren en ze telt de dagen af tot 10 augustus. Dan staat ze namelijk aan de start van de Olympische marathon voor amateurs. “Een groot avontuur”, zegt ze. “Wat een geluk dat ik mee mag doen.”

Zo blij

Ze doet niet aan topsport, maar in het kader van ‘practice what you preach’ loopt Anneloes hard. Bewegen is belangrijk voor een gezonde geest in een gezond lichaam, is haar mening. Ze liep al marathons in Valencia, Berlijn, Londen en New York, maar nog nooit op de Olympische Spelen. Dat leek haar een onbereikbare droom. “Toch is het gelukt”, zegt ze stralend. “Het Olympisch Comité wil topsport en breedtesport dichter tot elkaar brengen en daarom kon iedereen online meedoen aan allerlei challenges die te maken hadden met hardlopen. Door de resultaten in een app te noteren kreeg je punten. Er deden wereldwijd 50.000 mensen aan mee en wat denk je: een van de challenges heb ik gewonnen. Daardoor kwam ik in aanmerking voor een startbewijs. Ik was op mijn werk toen ik de mail ontving waarin stond dat ik mocht meedoen. Ik heb wel enigszins gegild, haha. Zo blij.” Anneloes is in staat de marathon te lopen in een kleine 4 uur en 30 minuten.

Nacht

Binnenkort gaat Anneloes naar een trainingsbijeenkomst met clinics (Marti ten Kate) op sportcomplex Papendal en daarna gaat ze zich steeds intensiever voorbereiden op de grote dag: 10 augustus. De start is pas na 21.00 uur, dus het wordt een tocht voor nachtelijk Parijs. Ze zegt: “We moeten alles zelf regelen en betalen. Maar ik heb goede hoop dat we wél een Olympisch tenue aan mogen. En nee: ik krijg geen voorrang om sportwedstrijden te mogen bezoeken en moet gewoon achter aansluiten in de rij. Maar dat maakt me niets uit. Ik loop in Parijs het Olympisch parcours en dat vind ik al geweldig.”