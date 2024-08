10 september: Samen wandelen om stil te staan bij suïcide tijdens Walk into the Light

Door: Redactie

In de Wereld Suïcide Preventie Week van 9 tot en met 15 september 2024 vindt Walk into the Light plaats. Dit landelijke evenement organiseert wandelingen tijdens zonsopgang in het hele land om aandacht te vragen voor suïcidaliteit en suïcidepreventie. Iedereen die betrokkenheid voelt bij dit onderwerp is van harte welkom om mee te wandelen. Deelname is gratis. Op dinsdag 10 september vindt Walk into the Light Groningen plaats.

Aandacht en verbondenheid

Walk into the Light is een wandeling naar het licht toe. We staan stil bij de mensen die door suïcide zijn overleden, geven aandacht aan naasten en nabestaanden van personen met suïcidale gedachten, en aan personen die zelf te maken hebben met suïcidale gedachten. Het doel is om verbondenheid te tonen, bewustzijn te creëren en samen te komen.



Wandelroute en ontbijt

Op dinsdag 10 september start de Walk into the Light om 6.15 uur. We verzamelen op de parkeerplaats van Kaap Hoorn, Kaapse Baan 1, Haren om samen een route van 3 km te wandelen. Bij zonsopkomst staan we stil. De route rond de Hoornse Plas is ook geschikt voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. Onderweg is er muziek en spreken Ester Kuiper (voorzitter raad van bestuur Lentis), Jeanine Kamphuis (psychiater- voorzitter suicidepreventie commissie UCP) en Radboud Marijnissen (psychiater – hoofd patientenzorg UCP) zullen spreken. Na de wandeling is er voor alle deelnemers ontbijt en gelegenheid om en na te praten. Deelname aan de wandeling en het ontbijt is gratis. Voor wie dat nodig heeft of prettig vindt, is er nazorg.



Samenwerking lokale organisaties

Walk into the Light is een initiatief van Stichting Suïcide Preventie Centrum en is succesvol dankzij de betrokkenheid en inzet van lokale organisaties en vrijwilligers. In Groningen wordt Walk into the Light mede mogelijk gemaakt door Lentis en het UMCG/UCP.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en om u aan te melden voor Walk into the Light Groningen gaat u naar www.walkintothelight.nl.