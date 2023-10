Kapsalon Molenkampsteeg 10 – Al honderd jaar knippen in Haren

Door: Redactie

Binnenkort bestaat de kapsalon aan de Molenkampsteeg 10 in Haren honderd jaar. Het is veruit de oudste kapsalon in Haren. Het verhaal kent drie tijdperken: Sikkema (1923-1969), Teune (1969-1999), Rus (sinds 1999).

Sikkema tijdperk

In 1923 werden twee winkelpanden met woningen gebouwd aan de Molenkampsteeg, die destijds nog Middelhorsterweg heette. Een zandpad tussen de weg naar Onnen (Onnerweg) en de destijds nieuwe wijk Tuindorp. In de linkerhelft begon Zuiderveld een kruidenierswinkel, later werd dat Flikkema. Rechts waagde de jonge kapper Piet Sikkema uit Winschoten de gok en begon zijn eigen kapsalon met afdeling rookwaren. Niet lang daarna trouwde hij en zijn vrouw begon op een slaapkamer onder het schuine dak een dameskapsalon. “Die werkte hard hoor”, zegt Piet Teune. “In drukke tijden, vlak voor kerst, liet ze haar klanten al vijf uur in de ochtend komen voor hun permanentje, haha.”

Teune tijdperk

Sikkema nam in 1969 Piet Teune (1948) uit Hoogezand aan. “Ik vond het maar een oud zaakje”, zegt Teune. “Ik vroeg heel brutaal een loon van 125,- gulden per week en daar ging hij ook nog mee akkoord.” Sikkema bleef de rookwaren doen terwijl Teune knipte. Intussen hield mevrouw Sikkema de salon onder het schuine dak gaande, tot zij daarmee in 1973 stopte. Teune nam toen de gehele zaak over met de damessalon erbij. Het tijdperk Teune was begonnen. Goedlachs en dol op het contact met mensen; dat was Piet Teune. Met flair knipte hij, verkocht sigaren en tabak (‘ook snuif- en kauwtabak en snoep’) en in de avonduren beheerde hij ook nog een verzekeringsportefeuille. Dag en nacht werken!

Piet Teune is altijd een kwajongen gebleven. Hij kan smakelijke anekdotes vertellen, zoals over zijn kassalade die je even kon optillen voor de ‘extra verdiensten’ (lees: zwart), over de schrijfkassa, waar je met de hand een kassarol beschreef en over de eerste twee jaar waarin hij helemaal geen boekhouding voerde. En hoe zat het nou met die bomen die hij liet vellen bij de zaak? Teune: “Ik wilde ze kwijt en zag een medewerker van de gemeente met de vrachtwagen langs rijden. Ik vroeg hem om die bomen even weg te halen en hij deed het. Toen kwam er later iemand van de gemeente vragen of ik wel een kapvergunning had. Ik heb natuurlijk naar eer en geweten gezegd: ja, ik heb een ‘kapvergunning’, haha.” Tsja, als kapper heb je inderdaad een ‘kapvergunning’ en hij kwam er ook nog mee weg.

Marco & Miranda tijdperk

In 1999 stapte een klant binnen om zware shag te kopen. Deze vertelde dat zijn zoon Marco en schoondochter Miranda in Winschoten een kapperszaak zou willen beginnen, waarop Teune eruit flapte: “Hij mag deze zaak wel overnemen.” Oeps, dat moest hij eerst nog wel even met zijn vrouw Stien overleggen. “We lagen er een weekend wakker van, maar hebben het toch gedaan”, zegt Teune. De Marco in dit verhaal was Marco Rus. Die nam in 1999 samen met zijn vrouw Miranda de zaak over. “Het vak is bij de heren niet veel veranderd, maar bij de dames wel”, zegt Miranda. “Vroeger veel permanent, maar nu is het vooral kleuren. En we zijn nu gespecialiseerd in krullen, haarwerken en het behandelen van verschillende hoofdhuidproblemen.” De indeling van de zaak is veranderd en er werd flink gemoderniseerd. Miranda: “We zijn er trots op, dat we de zaak naar het honderdjarig bestaan hebben kunnen brengen.” Marco: “En wat is het leuk dat Piet Teune onze klant is gebleven. We hebben een goed contact met hem.” En zo gaan zij op weg naar het volgende jubileum: 25 jaar Marco en Miranda.