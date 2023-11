Door: Redactie

Afgelopen zaterdag 18 november organiseerde de brandweer

van Haren een korpsavond. Deze avond stond in het teken van

het uitreiken van onderscheidingen bij jubilea en het uitreiken

van diploma’s en er werd officieel afscheid genomen van vrijwilligers die de dienst

hebben verlaten.

Afscheid vrijwilligers

De vrijwilligers die afgelopen jaar hebben besloten te stoppen, werden aan het begin van de

avond door de collega’s van Haren thuis opgehaald en met brandweervoertuigen naar ‘De

Tiehof’gebracht. Daar werd gezamenlijk met elkaar stilgestaan bij het afscheid van Alex

Noback en Peter Dijkstra, die na 20 jaar brandweerdienst hebben besloten te stoppen.

Zij kregen daarvoor ook nog de brandweeronderscheidingbehorende bij 20 jaar

brandweerdienst. Ook werd er aandacht besteed aan het officiële afscheid van Henk van

Hemmen, voormalig ploegchef van Haren, na 32 jaar brandweerdienst. Zij kregen allen als

dank onder meer een mooi beeldje en natuurlijk een bos bloemen.

Ondersteuning oefeningen

Er waren ook nog enkele waarderende woorden en een presentje voor Rob Sijtsema, die de

afgelopen jaren als niet-repressief vrijwilliger de post Haren heeft ondersteund bij

oefeningen.

Jubilarissen

Erik Hartlief is op dit moment ploegchef en al meer dan 20 jaren lang brandweervrijwilliger bij

de post Haren, onderdeel van het korps Brandweer Groningen. Na een dankwoord van

Sietse Smit(teamleider) ontving Erik een brandweeronderscheiding. Ook Johan Klootsema

ontving een onderscheiding. Johan is meer dan 35 jaren lang brandweervrijwilliger.

Diploma’s

Een groot aantal vrijwilligers hebben een diploma gehaald. Ook zij werden in het zonnetje

gezet. Ingrid Beens en Thom Mennega hebben het diploma voor Manschap in ontvangst

genomen. De leergang Manschap is de basisopleiding voor het uitoefenen van het vak

brandweerman/-vrouw. De leergang bestaat uit: brandbestrijding, technische

hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Met dit diploma op

zak zijn Ingrid en Thom bevoegd manschap en mogen zij mee op uitruk en deelnemen aan

inzetten. Menno Berkhof heeft zijn diploma voor bevelvoerder gehaald. Sander Pruim heeft

zijn diploma voor voertuigbediener behaald. Wibo Tissingh heeft zijn diploma chauffeur en

voertuigbediener behaald. Daarnaast hebben Marcel Harms. Thomas Wildeboer en Martijn

Streutker hun diploma voor Oefenbegeleider behaald. Daarbij kregen ze een mooie bos

bloemen.

Brandweer Groningen

Brandweer Groningen bestaat uit alle brandweerkazernes in de provincie Groningen en

maakt deel uit van Veiligheidsregio Groningen. Vanuit 39 kazernes werken we voor 10

gemeentes in onze provincie met ruim 590.000 inwoners. Op de verschillende

brandweerposten werken ongeveer 750 vrijwilligers, zo’n 87 fulltime medewerkers en er

staan meer dan 70 voertuigen. In de 2 kazernes in de stad Groningen staan de

beroepscollega’s 24/7 paraat.



