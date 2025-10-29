Stemmen in de Hortus = gratis naar de Hortus, alleen 29 oktober

Nieuws:

Door: Redactie

In de Hortus kun je stemmen en er tegelijk een uurtje rust aan vastplakken. Men doet het volgende aanbod: Neem na het stemmen een kijkje in de Hortus (tussen 8.00 en 18.00). Meld je je aan als HortusVriend voor 2026, dan heb je de rest van 2025 en 2026 vrije toegang tot de Hortus. Tevens ontvang je als Vriend twee keer per jaar het Vriendenbericht, krijg je korting op Vriendenlezingen en ben je welkom op de Vriendendag.

Er zijn twee lidmaatschappen:

– Persoonlijk lidmaatschap € 30,00 per jaar

– Gezinslidmaatschap € 47,50 per jaar

Voor meer informatie, zie entreehal Hortus of kijk op https://www.vriendenhortusharen.nl/vereniging.html