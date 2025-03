15 maart klussen in Boeremapark

Nieuws:

Door: Redactie

De lente staat voor de deur. Dus is het weer tijd voor de jaarlijkse voorjaarsactie in het Boeremapark te Haren tijdens de landelijke actie NL Doet van het Oranjefonds.

Sinds de oprichting van de Stichting Burgemeester Boeremapark in 2010, dragen veel vrijwilligers onder andere tijdens NL Doet een steentje bij aan het beheer. Dankzij hun inzet wordt altijd veel werk verzet in het park met NL Doet. Minstens zo belangrijk is de goede sfeer en de ontmoeting met omwonenden en gebruikers van het park.

Klussen

Er staan zaterdag 15 maart weer verschillende klussen in de planning voor NL Doet. Zo staan het uitmesten van de stal in het hertenkamp en het opruimen van zwerfvuil steevast op het NL Doet-programma. Daarnaast is de aanpak van de wildgroei aan bramen inmiddels steevast onderdeel van het programma.

NL Doet editie 2025 start als vanouds om 10.00 uur in het Boeremapark bij de grote stenen bank met een kop koffie en koek en verdeling van de klussen. Rond 13.00 uur zal het werk zijn gedaan en wordt er afgesloten met een lekker kop huisgemaakte soep en broodjes.

Meedoen?

Meld je dan aan via boeremapark@gmail.com of via de NL Doet website van het Oranjefonds. Deelnemers zijn zaterdag 15 maart a.s. vanaf 9:45 uur van harte welkom bij de burgemeester Boeremabank in het park.

Op de website www.boeremapark.nl vindt je meer informatie het Boeremapark en de activiteiten van de stichting.