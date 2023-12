17 december concert in de Rk kerk aan Irenelaan

Nieuws:

Door: Redactie

De evenementencommissie van de H. Nicolaaskerk organiseert op zondagmiddag 17 december weer een Kerstconcert in de kerk.

Er is samenzang, het Nicolaas-projectkoor o.l.v. Trevor Mooijman zingt samen met koor- en orkestleden van het Mini GME (onderdeel van het Groninger Mozart Ensemble) o.a. een aantal carols, een koraal 3-luik van Bach, liederen van Cherubini en Gruber, en het bekende Transeamus van Schnabel/Cuypers. Het blazersensemble van het GME treedt op en het Nicolaaskinderkoor o.l.v. Sievert Holman zal de kerst-sterren aan de hemel zingen.

Het concert begint om 14.30 u. en duurt ongeveer 5 kwartier. Er is een programmaboekje met de teksten.

Aansluitend is er een samenzijn met warme chocolademelk en glühwein. De toegang is GRATIS en om de kosten te dekken is er een deurcollecte.

Locatie: H. Nicolaaskerk aan de Irenelaan 2 in Haren, aanvang 14.30 u.