20 september: Oude Planken Dag bij VWDTP

Nieuws:

Door: Redactie

Surfen op oude planken, dat kan bij VWDTP op zaterdag 20 september.

Iedereen die nog een oude windsurfplank in de garage heeft liggen of

ergens in de tuin, trek hem tussen de brandnetels vandaan en doe 20

september mee. We gaan we historische tijden herbeleven: een

Paterswoldsemeer bezaaid met oude zeilplanken, bevaren door grijze

kuiven en jonge vintage enthousiastelingen.

Het windsurfen begon begin jaren ’70 op de oer Windsurfer. Eerst

geproduceerd in Amerika en korte tijd later ook bij Ten Cate in

Almelo, voor de rest van de wereld. Een plank met een lengte van 3.65

m, die je probleemloos op de stenen kon laten stuiteren (want gemaakt

van polyethyleen). Aanvankelijk voorzien van houten giek, die het zeil

meer deed bollen naarmate het harder waaide.

Eind jaren ’70 kwamen er meer merken op de markt: Windglider, Mistral,

Dufour, Hifly, Wayler en nog veel meer. Deze “oude deuren” vallen

tegenwoordig in de divisie I klasse.

Sneller willen varen doe je op een rondbodem plank. Deze planken

vallen tegenwoordig in de divisie IIA klasse (zeiloppervlak max. 6,8

m2 en zeilen niet doorgelat).

Nieuw bij Oude Planken Dag 2025 is de divisie III (tandem klasse).

Windglider bracht eind jaren 70 een tweepersoons windsurfplank op de

markt, daarna volgden diverse leveranciers. Begin jaren tachtig

ontstond hieruit de Division III klasse. Windsurfen op een tandem

vereist een goede samenwerking. Dit jaar hopen we ook een aantal

tandem teams te mogen ontvangen.

Op 20 september gaan deze oude planken (zowel oude deuren als oude

rondbodems) opnieuw de strijd aan. Maar het is vooral een fun- en

gezelligheids-evenement, met een unieke jaren ’70 – ’80 surfsfeer. Ook

al wordt het de eerste surfwedstrijd in je leven, kom vooral gezellig

meedoen.

Het clubhuis is open vanaf 9:30 uur. U wordt verwelkomd met een

surf sound. Om 11:30 uur, starten we met de eerste wedstrijd.

Voor meer informatie kijk op:

https://vwdtp.nl/wedstrijdzeilen/wedstrijdkalender/2025_infopagina-oude-planken-dag/