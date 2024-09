21 september kijken bij zonnepark Mikkelhorst

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 21 september 2024 wordt landelijk een Open-Energiedag gehouden. Op die dag kunnen bezoekers, verspreid door het land, een kijkje nemen bij diverse duurzame energieprojecten.

Coöperatie Duurzaam Haren doet hieraan mee met het Polycultuur Zonnepark de Mikkelhorst, Klaverlaan 37, Haren

Geïnteresseerden zijn vanaf 14.00 uur van harte welkom om de opzet en de realisatie van het park te komen bekijken en te horen hoe de ontwikkeling tot stand gekomen is. De Zorgboerderij de Mikkelhorst zal als gastheer fungeren en wil u graag ontvangen tussen 14.00 en 17.00 uur. Er is dan gelegenheid voor vragen en discussie bij een kopje koffie, thee of frisdrank.

Om 14.30 en om 15.30 uur kunnen deelnemers een ‘excursie-rondje’ over het park doen begeleid door kundige vrijwilligers. Natuurlijk kunt u ook de dieren, de tuin en de producten van de Zorgboerderij bekijken. Let op: Het startpunt voor de rondleiding is de kantine van de Zorgboerderij.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij info@duurzaamharen.nl, zodat we ongeveer weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Lees meer op website Duurzaam Haren.