24 maart passieconcert in Noordlaren

Het jaarlijkse Passieconcert van Noordlaren Muziek is inmiddels een traditie geworden van samenwerking met het uit zes zangers en zeven instrumentalisten bestaande muzikaal ensemble Consequens onder leiding van Han Warmelink.

Passiemuziek weerklinkt elk jaar in de periode voor Pasen en heeft het lijden en sterven van Jezus als uitgangspunt. Zulke muziek vinden we in alle genres: van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach tot het Nederlandse muzikaal-bijbelse evenement The Passion. In onze traditie presenteren wij jaarlijks prachtige, minder bekende passiemuziek uit de barokperiode (17e/eerste helft 18e eeuw).

Dit jaar wordt de Johannes-Passion van Thomas Selle uitgevoerd. Deze componist leefde ongeveer 100 jaar voor Bach.

De instrumentale begeleiding bestaat uit vier oude blaasinstrumenten uit de barok, twee violen en een kistorgel.

Voorafgaand aan de muziek zal Dirk Herman de Jong kort iets vertellen over de ontwikkeling door de eeuwen heen van de Passion tot aan de Matthäus-Passion van Bach en de plaats in die ontwikkeling van de uit te voeren Johannes-Passion van Thomas Selle.

Een uitvoering van deze Passion neemt ongeveer een uur in beslag. Inclusief de korte inleiding is de totale duur ± 1 uur en 15 minuten. Daarna is er gelegenheid om in het tegenover de kerk gelegen dorpshuis De Hoeksteen een kop koffie of thee te drinken. Er is dus, anders dan hier en daar wordt vermeld, geen pauze.

Passieconcert

met het muzikaal ensemble Consequens

onder leiding van Han Warmelink

Zondagochtend 24 maart 2024, 10.30 uur

Bartholomeuskerk – Lageweg 8, Noordlaren

Toegang: € 17,50. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

inclusief een kop koffie/thee na afloop in het

tegenover de kerk gelegen dorpshuis De Hoeksteen

Kaarten

Noordlaren Muziek heeft zich aangesloten bij het automatische boekings- en betalingssysteem van Geboekt in Haren, de toegangspoort

tot alle activiteiten onder de vlag van de Culturele Raad Haren.

Reserveren en betalen van kaarten voor onze concerten moet u

vanaf nu doen bij Geboekt in Haren. Het gemakkelijkst gaat dit

via onze website.

www.noordlarenmuziek.nl

U kunt ook direct gaan naar:

geboektinharen.com

maar dan moet u meer handelingen verrichten.