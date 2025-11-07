25 jaar Mobiel Medisch Team (MMT) ook wel bekend als traumaheli-team

Door: Redactie

In de regio Haren kijkt iedereen even omhoog wanneer de ‘gele heli’ weer overvliegt. Waar zou die naartoe gaan? Wat is er aan de hand? Wie geluk heeft, ziet de heli zelfs landen, zomaar op een kruispunt of in een weiland. Goede kans dat dan dokter Jurjen Oosterhuis samen met een verpleegkundige soepel uit het toestel stapt. Efficiënt bewegend en koersvast. Jarenlange studie, training, teambuilding en medische wetenschap monden uit in de minuten die nu volgen: hier worden levens gered. En soms lukt het helaas niet. Manager van het MMT Martin ter Haar nodigde de krant uit voor een kijkje in de keuken.

Spanning

Jurjen Oosterhuis uit Haren is van huis uit anesthesioloog en lid van het MMT (UMCG). In de heli, onderweg naar een incident, voelt hij nog altijd een gezonde spanning. “Angst is het niet”, zegt hij. “Maar wel het besef dat ik in korte tijd de juiste beslissingen moet nemen. Ik weet dat het leven van een slachtoffer ervan afhangt en die wetenschap weegt wel zwaar. Toch voel ik dat soort spanning minstens zo sterk in mijn rol van anesthesioloog wanneer ik iemand voor een operatie onder narcose breng. Die mag verwachten na de operatie weer wakker te worden. Dat is anders bij iemand die tegen een boom is gereden en in levensgevaar is. Het ongeluk is al gebeurd, daar speel ik geen rol in. Ik moet handelen.”

Tot zover deze introductie: het gehele artikel leest u in Haren de Krant die 18 november verschijnt.

foto: Rechts Jurjen Oosterhuis (arts) en Martin ter Haar (manager)