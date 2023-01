25ste Dickenslezing op 11 februari in Haren

Door: Redactie

Pim Muda over de Harense Dickens collectie. Op zaterdagmiddag 11 februari vindt in Haren de 25ste Dickenslezing plaats. Deze jubileumlezing wordt verzorgd door Pim Muda (1978), kleinzoon van de grondlegger van de Harense Dickens collectie. Pim vertelt over de verzameling van zijn grootvader Wim Muda en zijn eigen kennismaking met de Dickensliteratuur. De Dickenslezing wordt uitgesproken in de Bibliotheek Haren en vangt die middag om 14.30 uur aan.

’t Clockhuys met daarin de Harense Bibliotheek werd in 1999 in gebruik genomen. Op initiatief van de Commissie Letteren in samenwerking met de Harener bibliotheek en een groep enthousiaste betrokkenen kwam de Harener Dickens Room tot stand. Een in Victoriaanse stijl ingerichte ruimte, waarin de Dickens collectie van Wim Muda (1916-1987) werd ondergebracht. Harener Henk Muda gaf de verzameling van zijn vader aanvankelijk in bruikleen en droeg deze in 2018 over aan de Stichting Sociëteit Dickens Room.

De collectie bestaat uit zo’n achthonderd uitgaven van Dickens’ werken en boeken over de schrijver. Daarnaast zijn er prenten, eerste drukken talrijke Dickensparafernalia.

Kleinzoon Pim bewaart goede herinneringen aan zijn grootvader en maakte op jonge leeftijd dus ook al kennis met Dickens en met de Dickenskamer, waar zijn opa al die schatten bewaarde.

De muziek tijdens deze jubileumlezing zal worden verzorgd door Hans Buitenhuis (viool/accordeon) en Frits Kalmeijer (accordeon).

Na afloop wordt de traditionele Dickensian rumpunch geserveerd.

Pim Muda, geboren en getogen in Haren, volgde eind vorige eeuw de Kleinkunstacademie in Amsterdam. In 2001 startte hij met drie collega’s de variétéspektakelgroep De Ashton Brothers. Daarnaast vervult Pim Muda talrijke gastrollen in televisieseries en films. De organisatie van de Dickenslezingen is in handen van de commissie Letteren van de Culturele Raad Haren.

25ste Dickenslezing Haren

Pim Muda – De Dickens collectie van mijn opa

mmv. Hans Buitenhuis (viool/accordeon) en Frits Kalmeijer (accordeon)

Bibliotheek Haren, Brinkhorst 3

Zaterdag 11 februari, aanvang 14.30 uur

Entree € 8,00 (inclusief Dickens-Rumpunch), er kan alleen gepind worden.

Reserveren voor de Dickenslezing (tot uiterlijk 9 september) is noodzakelijk en kan alleen via bijgaande link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN