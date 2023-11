30 jaar tandartsenpraktijk: De gedeelde passie van vader en zoon

Door: Redactie

Het moet rond 1992 zijn geweest. Langs de lijn van een hockeyveld stond coach Sjoerd Swart, tandarts van beroep in Haren. Hij zocht een opvolger voor zijn praktijk aan het Hubertushof en vertelde dit (niet toevallig) aan één van zijn speelsters, die getrouwd was met de jonge tandarts Shannon Werleman (30). Van het één kwam het ander, precies dertig jaar geleden.

Innovatie

De jonge generatie loste de oude af. “Ik zag dat de praktijk toe was aan vernieuwing. Ik had weer nieuwe inzichten en koos toen de weg van de innovatie”, zegt Shannon Werleman terugkijkend op die periode. En innoveren deed hij! Stap voor stap, maar toch: nieuwe technische middelen en een andere manier van werken. Hoe kalm en bescheiden hij ook is, Werleman bleef vernieuwen toen hij in 2006 eenmaal zijn huidige pand aan het Schoolpad had gevonden ging dat proces verder: digitale apparatuur om de mondzorg in beeld te brengen, tanden en kiezen in 3D in beeld brengen, bruggen en kronen produceren, futuristische boornaaldjes om verdoving rechtstreeks in het kaakbot te druppelen, camera op de boor; het hield niet op en dat tekent Shannon Werleman.

