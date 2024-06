3500 euro geschonken door Werkgroep Goededoelen Haren

Door: Redactie

Jeanette ter Maat van de Werkgroep Goededoelen in Haren heeft onlangs een cheque ter grootte van 3500 euro overhandigd aan de Stichting Vrienden van Gehoord en Gezien te Onnen. Annelie Westhuis, bedenker en roerganger van deze stichting nam deze in ontvangst.

De stichting biedt dagbesteding aan mensen met gehoorproblemen of visuele beperking en is een rechtspersoon zonder winstoogmerk. De stichting organiseert activiteiten en genereert fondsen en andere gelden om activiteiten, nodig voor de zorg voor mensen die beperkt zijn in horen plus zien, te faciliteren.

Mede dankzij de tomeloze inzet van de vrijwilligers van de Werkgroep Goededoelen en de bezoekers van alle activiteiten die trouw de projecten steunen kon dit bedrag worden geschonken.