600 deelnemers Boerenfietstocht Haren

Op zaterdag 8 juni vond de eerste editie van Dé Boerenfietstocht in het buitengebied van Haren plaats. Bijna 600 deelnemers, jong en oud, zagen het boerenleven stralen. Hiervoor hadden de agrarische ondernemers van Groene Ondernemers Haren interactieve routes van 15 en 37 km uitgezet, hun staldeuren geopend, konden de deelnemers en geïnteresseerden een kijkje nemen in het boerenleven en waren op de bedrijven verschillende activiteiten. De belangstelling was groot.

De fietstocht en quiz

De deelnemers gingen tijdens hun fietstocht en bij de bedrijven op zoek naar antwoorden op de quizvragen. De feestelijke prijsuitreiking van de quiz van Dé Boerenfietstocht 2024 vond plaats op zaterdagochtend 15 juni. Wilma Steenbergen van boerderijwinkel Wilma’s Erf had de eer om de prijzen persoonlijk uit te reiken aan de stralende winnaars. De uitreiking vond ook plaats bij de winkel van Wilma.

De winnaars

De winnaars van dit jaar zijn:

Kinderen 15 KM Route: Gijs Ryneveld (8 jaar) uit Haren

Volwassenen 15 KM Route: Nicole Visser uit Groningen

Volwassenen 37 KM Route: Gea van Weringh uit Noordlaren

Deze fietsers hebben met hun deelname aan de Quiz van Dé Boerenfietstocht de prijzen gewonnen, waaronder ambachtelijk ijs van IJsboerderij de Onnerpolder, zuivel van Boerderijwinkel Harener Holt, en biologische producten van Wilma’s Erf.

Wilma Steenbergen sprak haar waardering uit voor de inzet en het enthousiasme van alle deelnemers: “Ik wil iedereen bedanken voor hun interesse en deelname. Het is geweldig om te zien hoe iedereen geniet van het boerenleven en ons een warm hart toedraagt.” Groene Ondernemers Haren bedankt via een persbericht alle deelnemers en samenwerkingspartners voor hun bijdrage aan het succes van Dé Boerenfietstocht 2024. Speciale dank gaat uit naar Het Groninger Landschap en BoerenNatuur Groningen West voor hun ondersteuning en samenwerking.

Over Groene Ondernemers Haren

Groene Ondernemers Haren (GOH) is een vereniging van 14 agrarische ondernemers in de voormalige gemeente Haren. De vereniging heeft als doel de verschillende belangen op agrarisch gebied te combineren en coördineren. Landschaps- en natuurbeheer, kennisdeling, activiteiten organiseren en de streekproducten staan centraal.

Voor meer informatie en foto's van de prijsuitreiking, bezoek onze website groeneondernemersharen.nl