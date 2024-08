65-jarige Rooms Katholieke kerk Haren: Rustpunt in een hectische wereld

Door: Redactie

De H. Nicolaaskerk aan de Irenelaan in Haren, met zijn moderne architectuur zonder torenspits, werd in 1959 gebouwd. Het is een Rooms Katholieke kerk. De Hildegard Parochie, waar de kerk onder valt, heeft een jubileumcommissie gevormd, die ervoor gaat zorgen dat in september het 65-jarig jubileum in stijl wordt gevierd.

Gedurende de maand september zijn er (vooral op de zondagen) bijzondere vieringen en bijeenkomsten (en zelfs een theatervoorstelling en poppentheater met Peter Vermaat) en is er een fietsroute waar aandacht is voor verleden en heden. Mensen die vroeger actief waren in de parochie en nu elders wonen worden uitgenodigd nog eens een mis bij te wonen onder het markante dak met twinkelende spotjes. Er zijn een lezing en een doorlopende expositie met foto’s die het verhaal van 65 jaar verbeelden.

Rol

Bij een jubileum is het ook goed om eens te bezien welke rol de Katholieke kerk speelt in de huidige samenleving. We stellen vast dat de kerken in ons land met leegloop te maken hebben, maar tegelijk dat mensen op zoek zijn naar ankers in een ingewikkelde tijd. Is religie aantrekkelijk voor de moderne mens? Het katholieke geloof staat natuurlijk nog altijd centraal in deze kerk, maar de verpakking is in de afgelopen jaren gemoderniseerd.

Gemeenschapszin

Pastoor Arjen Jellema en Pastor Myriam Oosting verzorgen om de beurt de vieringen in deze kerk daarbij gesteund door een lekengroep. Zo ontstaat voor elk wat wils. In Haren wordt de jeugd gezien als ‘de toekomst’, want dat worden de mensen die straks de samenleving gaande houden en daarom besteedt deze parochie veel aandacht aan gezinsvieringen (mede dankzij Sievert Holman en het Nicolaas kinderkoor). Wat de feestcommissie betreft is ‘gemeenschapszin’ de basis van alles; het samen beleven van het geloof. Maar ook: erbij horen en daarom altijd welkom zijn, wie of wat je ook bent. Daarom zijn er warme contacten met de andere kerken van de Hildegardparochie. Soms vinden ook vluchtelingen een rustpunt in deze kerk en dat raakt de essentie van ‘samen’.

De H. Nicolaaskerk wil dus vooral een ‘samen-kerk’ zijn, waarvan ook het koor een mooi symbool is: samen zingen. Zingen is een vorm van samen bidden.

Dit is het verhaal dat tastbaar wordt gemaakt tijdens de verschillende activiteiten tussen 6 september en 6 oktober. Zie ook www.hildegardparochie.nl Het feestprogramma leest u op op www.harendekrant.nl (zoekterm jubileum nicolaaskerk)

foto: Feestcommissie Drik Hoogstede, Annette Schmidt, Agnes Fieten,

Herma van Mal en Mariska Ennes. Paul Burm en Marian Overgaauw ontbreken op de foto.