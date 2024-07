65-jarige Rooms Katholieke kerk Haren: Rustpunt in een hectische wereld

Door: Redactie

De Nicolaaskerk aan de Irenelaan in Haren, met zijn moderne architectuur zonder torenspits, werd in 1959 gebouwd. De Hildegard Parochie, waar de kerk onder valt, heeft een jubileumcommissie gevormd, die ervoor gaat zorgen dat in september het 65-jarig jubileum in stijl wordt gevierd.

Gedurende de maand september zijn er (vooral op de zondagen) bijzondere diensten en bijeenkomsten (en zelfs een theatervoorstelling) en is er een fietsroute waar aandacht is voor verleden en heden. Mensen die vroeger actief waren in de parochie en nu elders wonen worden uitgenodigd nog eens een mis bij te wonen onder het markante dak met twinkelende spotjes. Er zijn een lezing en een doorlopende expositie met foto’s die het verhaal van 65 jaar verbeelden.

Meer over dit jubileum in Haren de Krant van eind augustus. En online. Zie ook www.hildegardparochie.nl