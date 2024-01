77 of 43 jaar? ‘Oud’ is een relatief begrip

Door: Redactie

“Ik ben 77 jaar, dat klopt”, zegt podoposturaal therapeute Trixie Gresnich. “Maar mijn zielenleeftijd is 43. Dus ik onderneem nog van alles.” Vorige maand opende deze energieke vrouw haar praktijk ‘Podoposturaal Centrum’ aan de Hortuslaan, boven het Gorechthuis.

Haar levenspad loopt langs ‘toevalligheden’, maar je kunt dat ook intuïtie noemen. Ze was doktersassistente en kwam in 1996 de Harense pedicure Giny Drenth tegen, die haar overhaalde om de opleiding tot pedicure te gaan volgen. Daarna ging zij zich verder specialiseren in podoposturale therapie. Wat is het verschil? Als pedicure help je met het vitaal houden van voeten, maar met podoposturale therapie worden de voeten gebruikt om een betere lichaamshouding te verkrijgen (o.a. aanmeten van de juiste inlegzolen). Het kan mensen helpen met chronische klachten of mensen die snel vallen. In 2003 ontmoette Trix Gresnich Tineke Berends van Studio Energy die een pedicure zocht voor haar bedrijf en ging daar aan de slag.

Nieuw begin

Eind vorig jaar is Gresnich verhuisd naar haar nieuwe praktijk boven ‘t Gorechthuis, waar zij met de energie van een startende ondernemer haar ruimte geschikt heeft gemaakt voor het behandelen van haar cliënten. Ze omschrijft naar manier van werken als een ‘luisterend oor’, waardoor vaak persoonlijke contacten ontstaan. Als dat wenselijk is, zal zij haar cliënten ook wijzen op de mogelijkheden van alternatieve geneeswijzen, waar zij helemaal achter staat. Maar er is meer: “Ik geef Klassieke- en Segmentale massages wat op de uittredende zenuwbanen is gestoeld en zeer therapeutisch bij o.a. hernia en spit. Verder werk ik met Hotstone- Cupping- Voetreflex- Moxa-massage naast Podoposturaal (mechanisch) werk ik met Podokinesiologie.” Trixie zit vol energie, dat is duidelijk.

Stip op kaart

Een mooi voorbeeld van de ‘intuïtie’ die eerder werd genoemd is de wijze waarop Trix Gresnich vanuit Friesland naar Groningen kwam. In 1981 werd zij weduwe en wilde een nieuw begin maken. Ze zwaaide met een pen boven de kaart van Nederland (haar ogen dicht) en zette een stip: dat werd Winsum. Daar verhuisde zij naartoe en heeft er nog steeds haar praktijk. In Haren is zij iedere dinsdag aanwezig. Mailen kan: gresnich.podo@gmail.com